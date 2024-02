Amadeus da le ‘dimissioni’, addio alla Rai: il rimpiazzo arriva veloce | La sua fine

Si è appena chiusa la 74esima edizione di Sanremo e per Amadeus è il momento di fare i bagagli, ma spunta già il sostituto.

L’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo ha regalato al pubblico emozioni intense e davvero memorabili, culminate durante la finale della Kermesse nella vittoria di Angelina Mango con il brano “La noia”. L’ultima puntata dello show ha totalizzato quasi 14 milioni di spettatori: un record assoluto che sancito Amadeus come re indiscusso di Sanremo.

Ovviamente, il trionfo della giovane artista, figlia d’arte, dell’indimenticato Pino Mango, è stato accompagnato da un misto di entusiasmo e polemiche, caratteristiche ormai intrinseche all’evento musicale più atteso dell’anno.

L’annuncio più significativo, anticipato con largo anticipo, è stato quello della fine della collaborazione tra Amadeus e Fiorello come conduttori del Festival. Dopo cinque edizioni ricche di successi e sfide, i due amici hanno deciso di dire addio a questa esperienza che li ha visti al centro di un vortice emozionale ma anche tanto mediatico.

Amadeus, in particolare, ha dichiarato che è giunto il momento di lasciare il timone di questo maestoso progetto, portando con se un’eredità fatta di gioie, successi, ma anche polemiche e qualche imprevisto. “Ama” è più che decisivo: l’addio è definitivo e la rottura con l’Ariston sarà inevitabile.

Gli imprevisti questo Festival

La 74esima edizione ha toccato vette di ascolti incredibili, dimostrando ancora una volta il fascino intramontabile del Festival di Sanremo nel panorama televisivo italiano. La musica proposta è stata ascoltatissima, grazie anche alla presenza di co-conduttrici e co-conduttori brillanti e divertenti. Tuttavia, dietro il palcoscenico scintillante e le performance mozzafiato, si sono celate situazioni impreviste e magari qualche figuraccia.

Il momento più basso dell’edizione è stato, senza dubbio, l’ospitata di John Travolta, quando insieme a Amadeus e Fiorello ha danzato sulle note del “ballo del qua qua”. L’intento era quello di creare una gag paradossale e giocosa, ma il risultato è stato talmente infelice che lo stesso Travolta ha rifiutato di firmare la liberatoria per la diffusione dell’episodio. Questo imprevisto sembra aver confermato la sensazione di Amadeus di voler chiudere il capitolo Festival di Sanremo nella sua carriera.

Chi sarà il successore?

Nonostante queste piccole turbolenze, l’edizione ha battuto tutti i record, confermando la sua posizione di protagonista indiscusso nel panorama musicale italiano. Ora, con l’addio di Amadeus e Fiorello alla Rai per il Festival di Sanremo, la domanda che si pone è chi prenderà il loro posto. Numerosi nomi circolano già nell’aria, ma quello che sembra spiccare su tutti è quello di Alessandro Cattelan. Fiorello, in un’intervista a Viva Rai 2, ha suggerito che Cattelan potrebbe essere il degno successore. Resta da vedere se accetterà l’opportunità unica di guidare uno degli eventi più importanti e discussi della televisione italiana. Certo per lui sarà la fine della tranquillità perché il Festival ti prosciuga le energie, come lo stesso Amadeus ha sempre sostenuto.

L’eredità di Amadeus e Fiorello è grande, e chiunque decida di prendere le redini del Festival di Sanremo avrà la difficile sfida di eguagliare il carisma e il successo dei dimissionari conduttori. La prossima edizione sarà attesissima, e gli spettatori saranno in trepidante attesa di scoprire chi sarà il volto che prenderà il testimone e guiderà Sanremo nel suo prossimo capitolo.