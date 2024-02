Ultimo, “Non date più soldi” e smaschera la truffa di Sanremo: dopo anni esce la verità | La Rai è spacciata

Anche Ultimo ha subito diverse bastonate da Sanremo ed è proprio lui che smaschera il sistema televoto facendo luce su quello che è successo anche quest’anno. La Rai è nella tempesta.

Il sipario si è abbassato sul Festival di Sanremo, ma le polemiche stanno solo iniziando a prendere vigore dopo la controversa vittoria di Angelina Mango. Mentre il rapper napoletano Geolier sembrava aver conquistato il cuore del pubblico con un impressionante 60% di consensi, la vittoria di Mango con il 16% ha scatenato una valanga di proteste.

A gettare ulteriore ombra sull’intera situazione è stato Ultimo, che ha accusato il sistema televoto di essere viziato e ha rivelato dettagli che mettono in discussione l’integrità del processo di selezione. La vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo ha lasciato molti a bocca aperta, considerando il massiccio sostegno ottenuto da Goelier secondo i dati ufficiali.

La decisione della giuria e del televoto ha suscitato interrogativi sulle pratiche di voto e sollevato sospetti su un possibile malcostume dietro le quinte. Il rapper napoletano sembrava essere il favorito del pubblico, ottenendo un incredibile 60% di consensi.

Tra coloro che hanno protestato contro l’esito del Festival, spicca la figura di Ultimo, anch’esso coinvolto in un’esperienza amara a Sanremo. Ha deciso di rompere il silenzio e mettere in luce le presunte irregolarità che hanno caratterizzato l’edizione di quest’anno.

Le accuse di Ultimo: una vittoria scippata al popolo

Ultimo non ha risparmiato la Rai, accusandola di essere coinvolta in una presunta truffa che andrebbe avanti da anni. Ha sostenuto che il sistema di votazione, anziché riflettere la volontà del pubblico, sarebbe stato manipolato a vantaggio di certi artisti. Queste accuse hanno scosso l’intera industria musicale italiana, gettando un’ombra di dubbio sulla trasparenza e l’equità del Festival di Sanremo. La Rai, già alle prese con le critiche per la gestione del Festival, si trova ora nel bel mezzo di una tempesta mediatica. Le accuse di Ultimo non solo minano la credibilità del televoto, ma mettono anche in discussione l’integrità dell’intero processo decisionale del Festival di Sanremo.

Ultimo ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo al processo di valutazione e alla trasparenza del Festival della Canzone. Attraverso un video pubblicato sul suo account Instagram, ha sollevato interrogativi significativi sulla giustezza delle decisioni prese dalla giuria d’onore e dai giornalisti, mettendo in discussione la reale rappresentatività del popolo nelle scelte del festival.

Ultimo infiamma Instagram

Nel video, Ultimo si chiede come sia possibile che un concorrente possa ottenere un’ampia percentuale di voti dal pubblico, che rappresenta, secondo lui, il vero giudizio del popolo, eppure venga superato da pochi giornalisti e otto membri della giuria d’onore. Quest’ultima, secondo il cantante, sembra avere poco a che fare con la musica e, quindi, dovrebbe avere un peso minore nelle decisioni finali. Il cantante si è concentrato su un caso specifico, sottolineando che Angelina Mango ha vinto nonostante una percentuale di voti da casa relativamente bassa. Ultimo ritiene che ciò metta in dubbio l’integrità del Festival e suggerisce che la vittoria non rifletta il genuino gusto del pubblico.

Nel video, Ultimo ha espresso la sua delusione, affermando che sembra che il Festival non sia più una celebrazione della musica amata dal popolo, ma piuttosto un evento gestito e influenzato dai giornalisti. Ha suggerito che l’opinione del pubblico dovrebbe essere prioritaria e che l’attuale sistema di valutazione dovrebbe essere rivisto, invitando a non far più votare la gente dal momento che richiede persino un costo. Questa mossa è vista come un segno di protesta contro ciò che Ultimo percepisce come un’ingiustizia nel sistema di valutazione del Festival.