Vivere con 500€ al mese, tecnica degli esperti: è possibile solo se fai questo | Possono tutti

La situazione economica è in crisi e molti italiani non riescono a stare nelle spese, ma gli esperti spiegano come vivere con 500€ al mese.

Nel periodo storico in cui stiamo vivendo adesso è sempre più complicato gestire il budget mensile e riuscire ad arrivare alla fine del mese in maniera decente. L’inflazione, i rincari, gli aumenti e il carovita hanno aumentato drasticamente il costo di ogni elemento necessario delle nostre vite. L’inflazione ha lievitato il prezzo dei generi alimentari, delle medicine, dell’abbigliamento e delle spese relative al mondo dei motori.

Molte famiglie italiane fanno grandi sacrifici per poter riuscire a gestire le loro spese con la paga mensile che percepiscono e la maggior parte di esse fanno un’enorme fatica a concludere il mese senza andare in rosso e, quindi, in perdita. In questo momento nero per l’economia serve una soluzione drastica e che funzioni per tutti.

Sentendo il parare degli esperti in materia, è possibile riuscire a condurre uno stile di vita decente con soli 500 euro al mese. Si tratta di una cifra minima ma con determinati accorgimenti è possibile arrivare a fine mese anche solo utilizzando questo somma di denaro. Avendo solo 500 euro al mese disponibili, è bene pensare a tagliare le spese superflue.

Prima di acquistare qualsiasi cosa, è meglio chiedersi prima se è davvero necessaria adesso o se possiamo rimandare in un futuro prossimo. Un consiglio utile per evitare di cadere nella trappola dello shopping compulsivo è quello di uscire di casa con pochi liquidi e di lasciare la carta di credito a casa. In questo modo non possiamo essere tentati nel comprare cose che, in realtà, non ci servono.

Come risparmiare il più possibile

Se siete avvezzi a comprare i vostri oggetti tramite siti e-commerce, il consiglio utile degli esperti è quello di eliminare tutti i dati della carta prepagata che usate per fare acquisiti online. In questo modo, vi servirà più che la vostra impronta del dito o una semplice password per far sbucare i dati utili a comprare.

Se li eliminate dovete per forza mettere mano al portafoglio, prendere la carta e reinserire i dati da capo. Un’operazione noiosa e fastidiosa che vi scoraggerà dal comprare in rete. Ovviamente, però, ci sono elementi indispensabili per la sopravvivenza che si devono per forza comprare come, ad esempio, cibo e indumenti.

Occhio alle spese obbligatorie

Dato che non possiamo fare a meno di cibo e vestiti, dobbiamo conoscere i trucchi degli esperti per riuscire a risparmiare quanti più soldi possibile. Per quanto riguarda il cibo, è consigliabile comprare quello di stagione, locale e biologico ed è meglio mangiare a casa piuttosto che nei ristoranti. Inoltre, se avete degli avanzi non buttateli: reinventateli per il giorno dopo.

Guardando all’armadio, invece, cercate di sfruttare il più possibile gli indumenti che già avete e comprate soltanto lo stretto necessario che proprio manca tra i vostri vestiti. Le bollette sono un altro scoglio enorme da superare e molto spesso ci uccidono per quanto sono alte. Dobbiamo prestare massima attenzione agli sprechi e limitare il consumo di luce, acqua e gas. Infine, occhio alle truffe che possono farvi spendere il doppio del previsto.