Bolletta dimezzata, la tecnica legale per risparmiare un botto: tieni in tasca 1.400€ | Diffusa a maccchia d’olio

Riuscire a risparmiare sulle bollette è una necessità e con questa tecnica tieni in tasca oltre 1.400€ all’anno. Lo stanno facendo tutti.

Con l’aumento dei costi degli ultimi anni, per gli italiani è diventato indispensabile trovare un modo per risparmiare. Benzina, spesa e bollette sono in assoluto le spese che pesano di più sul groppone.

Purtroppo se i costi aumentano non ci si può fare molto: i modi che ci sono ora per risparmiare non sono adatti a tutti e comunque non aiutano chissà quanto.

Per la benzina per esempio si potrebbero cercare i distributori con i prezzi più bassi, ma al di sotto di una certa cifra comunque non si scende; per la spesa invece si cerca di risparmiare acquistando i prodotti più convenienti e solo quando ci sono le offerte, ma anche in questo caso non è semplice.

Ora però c’è un trucco che vi consente di risparmiare notevolmente sulle bollette, arrivando a tenere da parte fino a 1.400 euro l’anno! Ecco come dovete fare.

Il caro bollette pesa sui portafogli italiani

Le bollette sono aumentate a dismisura dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino e purtroppo non accennano a riabbassarsi a prezzi umani. Nonostante i bonus, è ancora difficile sostenere i costi di gas, luce e acqua, ed è difficile fare a meno di questi beni primari. I contributi attuali prevedono un bonus per le famiglie fino a quattro componenti di 43,92 euro per gli usi dell’acqua calda e la cottura, e la somma aumenta per le fasce climatiche più fredde del Paese.

Parliamo comunque di aiuti minimi che non servono neanche lontanamente a coprire tutti i costi che le persone devono affrontare. Fortunatamente esistono dei modi che consentono di risparmiare notevolmente sulle bollette e concedersi persino qualche lusso. Non tutti li conoscono, eppure sono semplicissimi.

Come risparmiare sulle bollette

Per arrivare a fine mese un po’ più tranquilli e tenervi da parte un bel gruzzoletto a fine anno, ci sono diverse tecniche che potete mettere in pratica. D’inverno per esempio potreste tenere più basso il riscaldamento: molti pretendono di avere 28 gradi in casa, anche se ne basterebbero molti meno per stare bene. Un’altra cosa a cui molti non danno peso sono gli elettrodomestici tenuti in stand-by tutto il giorno e tutta la notte: spegnendoli risparmierete molti soldi. Considerate che, già con queste due tecniche, il risparmio è di quasi 500 euro.

La lavatrice è forse uno degli elettrodomestici che consuma di più, perché usato spesso e anche male da molti. Invece di lavare i vestiti ad alte temperature, è meglio abbassare i gradi e usare un igienizzante: i vostri capi saranno puliti e nel frattempo avrete risparmiato diverse centinaia di euro a fine anno. Un altro consiglio è quello di cercare di preparare in anticipo i pasti, cucinandoli una sola volta a settimana e riscaldandoli al bisogno. Ci credereste che anche in questo caso si risparmiano centinaia di euro? Ecco che a fine anno, se avrete usato elettrodomestici e riscaldamenti in modo oculato, potrete mettervi da parte un gruzzolo per fare una bella vacanza.