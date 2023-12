Terra Amara, anticipazioni dal 18 dicembre: scorre il sangue e le minacce non si placano | Durissimo momento

Non sarà affatto una settimana facile nella tenuta di Terra Amara, scorrerà il sangue e le minacce porteranno ad altro dolore.

Terra Amara continua col suo incredibile successo conquistando sempre più telespettatori italiani. La serie turca, composta da 4 stagioni, è arrivata in Italia alla terza stagione.

Lo show è ambientato nella Turchia degli anni ’70 e ’80, tra Istanbul e Çukurova. Nella serie si alternano tanti intrighi, drammi e momenti emozionanti che tengono incollati allo schermo milioni di italiani.

La terza stagione si è già confermata ricca di colpi di scena, ma da qui ad aprile, quando si prevede andrà in onda l’ultima puntata della stagione, c’è ancora molto tempo per stupirsi e scoprire nuovi segreti.

E già le puntate della prossima settimana si prospettano ricche di suspence e momenti da lasciare a bocca spalancata. Preparatevi perché finora non avete visto niente in confronto a ciò che accadrà a breve!

Anticipazioni dal 18 al 23 dicembre

Preparatevi perché le puntate della prossima settimana non saranno facili da digerire. Demir sarà al centro dei nuovi avvenimenti e diverrà vittima delle minacce di vendetta di Betul, a sua insaputa. L’imprenditore infatti delega la donna, senza sapere che sta cercando di vendicarsi di lui e vuole anche uccidere Zuleyha. Nel frattempo Leyla, l’unica figlia biologica dell’imprenditore, viene rapita, gettando la famiglia in un grande sconforto.

La bambina alla fine viene ritrovata, con grande gioia di Demir, perché il rapitore decide di lasciarla libera. Ma la gioia dell’uomo avrà una durata molto corta: su di lui scende l’accusa di aver ucciso Sevda. L’omicidio era stato insabbiato da Umit e Demir, ma alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso.

Terra Amara: sangue e minacce

Come dicevamo, le puntate dal 18 al 23 dicembre saranno molto dure da affrontare e terranno i telespettatori col fiato sospeso. Zuleyha scopre che sul paraurti dell’auto di Demir c’è del sangue e si spaventa, ma è determinata a capire che cosa sta combinando il marito, e soprattutto se è in pericolo. E la donna ha ragione a essere preoccupata: nella puntata del 20 dicembre, Demir viene arrestato dopo l’accusa di aver ucciso Sevda.

Le cose si complicano quando Demir riesce a fuggire di prigione ma, con tante minacce sul groppone da parte di Hakan, la sua vita non potrà essere più la stessa. Infatti pochi giorni dopo a casa dell’imprenditore si presenta un gruppo di uomini armati che irrompe nella villa, e nel frattempo Demir scompare. L’uomo rimarrà disperso e Zuleyha dovrà affrontare anche questo nuovo dolore. Per lei non sembra esserci pace e le cose non faranno che peggiorare.