The Crown 6, il bacio maledetto che ha distrutto tutto: cosa c’è di vero nella serie | Importante capire. L’inizio della fine

La sesta stagione di “The Crown” ha fatto il suo debutto su Netflix questo 16 novembre e poco dopo la sua uscita ha subito scalato e classifiche della piattaforma di streaming, catturando l’attenzione degli spettatori e dei suoi numerosi fan. La seconda parte dell’ultima stagione di The Crown verrà distribuita questo 14 dicembre e gli appassionati di questa fortunata non stanno più nella pelle.

Benché la storia della famiglia reale inglese sia sotto gli occhi di tutti da sempre, ci sono ancora tanti lati nascosti ed oscuri su cui questa serie, ideata da Peter Morgan, mira a far luce. Quest’ultimo capitolo ha generato un’ondata incredibile di commenti tra chi ha apprezzato la ricostruzione storica e chi ne ha criticato invece la veridicità.

Un episodio in particolare ha smosso gli animi del pubblico, suscitando un acceso dibattito tra il pubblico. Si tratta della puntata intitolata “Due fotografie” e affronta il retroscena del celebre bacio tra Lady Diana e Dodi, immortalato dal paparazzo italiano Mario Brenna nell’estate del ’97.

Questo bacio sicuramente di natura romantica, è stato considerato da molti come l’inizio della fine per Lady Diana. Da quel momento in poi, infatti, la coppia è stata incessantemente perseguitata dai fotografi, trasformando la loro vita privata in una tempesta mediatica.

L’amore tra Dodi e Diana

Il racconto dell’incontro tra Dodi e Diana rivela che entrambi erano fidanzati al momento con altre persone, ma seppur la loro storia fosse appena sbocciata, avevano già in programma numerosi progetti per il loro futuro. Tuttavia, lo scatto di quel famoso bacio ha scatenato la frenesia dei media, trasformando Lady Diana da persona a icona, precludendo qualsiasi possibilità di privacy e portandola, forse, alla sua tragica morte nel tunnel di Parigi.

L’episodio “Due Fotografie” presenta, presumibilmente, alcune inesattezze, soprattutto quando si fa riferimento al presunto coinvolgimento del padre di Dodi nella divulgazione della posizione della coppia al famoso paparazzo italiano. Almeno lo stesso Mario Brenna ha sempre negato questo legame affermando piuttosto di aver avuto un vero e proprio colpo di fortuna nel beccare i due innamorato su quel famoso Yacht Jonikal. Proprio lui, però, si è arricchito da questo episodio poiché è riuscito a vendere le immagini a The Sun e al Daily Mail per una somma considerevole. Nega, comunque, categoricamente che la sua fortuna sia stata orchestrata da terzi.

Diana e la sua fine tragica: il punto di vista di The crown

Il paparazzo italiano, scioccato dal racconto presentato in “The Crown”, ha espresso il suo disappunto per non essere stato mai intervistato dagli autori per spiegare la verità di quei momenti cruciali. In effetti, l’episodio “Due fotografie” sembra spingere i fan a considerare “The Crown” non solo come un dramma storico, ma come una narrativa romanzata che si avvale di licenze creative per creare un storia assolutamente coinvolgente.

La serie agisce quasi come una macchina del tempo, costringendo il pubblico a riflettere sui tragici eventi che hanno sconvolto il mondo durante un periodo di profondo dolore. La domanda rimane: se quel “Bacio” non fosse mai stato immortalato, la “Principessa del Popolo” sarebbe ancora tra noi oggi? Una domanda senza risposta definitiva, ma che continua a alimentare la discussione sulla complessità delle vite delle personalità pubbliche e il ruolo dei media nella loro narrazione.