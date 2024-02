Grisela, la serie Tv Netflix sta spopolando: ma cosa c’è di vero e che fine ha fatto oggi la donna | Rivelazioni sconcertati

La serie Netflix Griselda sta creando scalpore per la sua storia impressionante: cosa c’è di vero? Che fine ha fatto? Ecco le risposte.

La storia di Griselda Blanco, la potente e pericolosa narcotrafficante colombiana, è stata portata nuovamente alla luce grazie all’interessante serie Netflix intitolata “Griselda”. Uscita il 25 gennaio, la serie ha già suscitato notevoli consensi, in gran parte grazie all’interpretazione di Sofia Vergara, protagonista di questa drammatica narrazione.

Molti spettatori hanno elogiato ed apprezzato il trucco, i costumi e le sceneggiature, che hanno contribuito a rendere la serie realistica e anche davvero coinvolgente. Tuttavia, come spesso accade con le opere di intrattenimento basate su storie vere, la serie ha ricevuto anche alcune critiche, soprattutto per la presunta inesattezza dal punto di vista storico.

È importante ricordare che proprio perché il fine principale è intrattenere, spesso i dettagli storici possono essere modificati per scopi narrativi. La serie, pur presentando alcune differenza con la reale biografia della spietata narcotrafficante colombiana, offre comunque un quadro generale accurato della vita di Griselda Blanco, soprannominata la “Madrina”.

Non tutti sanno cosa è successo realmente a Griselda: la serie Netflix con la Vergara, infatti, non mostra l’effettiva morte della donna quanto piuttosto la sua dipartita e la sua definitiva sconfitta nel contesto della criminalità della droga. La Griselda della finzione apprende della morte dei propri figli una volta in carcere per mano dei suoi acerrimi nemici: non la sua morte fisica ma sicuramente una notizia che annient la freddissima Regina della malvivenza. Ma cosa le è successo veramente?

Punti in comune e diverse tra la serie e i fatti accaduti

La serie targata Netflix mostra in maniera abbastanza aderente la responsabilità di Griselda nel traffico di droga a Miami degli anni ’70/’80: questo è per certo un punto centrale della trama. Il racconto in “Griselda” sembra snodarsi in maniera intelligente evidenziando l’ascesa violenta e tragina della Madrina nel mondo criminale. La storia parte dalla Colombia, la “Patria” del traffico di droga, e mette in luce la complessa rete che ha permesso a Griselda di costruire un vero e proprio impero.

Uno degli aspetti toccati dalla serie che ha riscontro nella realtà è l’accusa di Griselda di aver ucciso i suoi mariti. Mentre la finzione televisiva suggerisce due morti per mano sua, la realtà risulta ancora più scioccante: tutti e tre i suoi mariti sono deceduti in circostanze considerate sospette ma che il qualche modo confermano il suo zambino oltre che il lato oscuro e spietato della narcotrafficante.

Che fine ha fatto Griselda Blanco?

Come già in parte anticipato una delle discrepanze più evidenti tra la realtà e la finzione della serie riguarda i suoi figli. Mentre la serie suggerisce la morte di tre dei figli di Griselda, durante il periodo di detenzione, la storia rivela che solo due dei quattro sono deceduti nel corso di quel periodo: il terzo sarebbe morto successivamente, vittima, come tutti, di vendette legate alla madre. Inoltre, non tutti sanno che la reale morte di Griselda Blanco è avvenuta nel 2012 proprio nella sua Colombia, quando fu uccisa da due sicari con volto coperto su una motocicletta. Un particolare, questo, volutamente omesso visivamente nella serie e solo citato nell’epilogo.

Griselda Blanco ha vissuto una vita segnata da violenza e abusi, un passato inevitabile che ha influenzato la sua ascesa nel mondo del crimine. Sebbene questo non giustifica le sue azioni, la serie appena distribuita dimostra come la sua storia, anche a distanza di anni, continui ad affascinare il mondo dell’intrattenimento. La sua incredibile fine, tra vendette, potere e dramma, è diventata un perfetto e controverso materiale cinematografico: ne è testimonianza il grande chiacchiericcio e il successo di pubblico e critica attorno a questo nuovo prodotto Netflix.