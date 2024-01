Netflix, ha messo un film a luci rosse: già dal trailer si vede proprio tutto | Ecco come trovarlo

Il catalogo di Netflix è vasto e molto diversificato e offre una varietà di generi per accontentare ogni tipo di spettatore. Ma c’è una nuova serie che sta attirando l’attenzione generale, e già dal trailer si capisce che si tratta di qualcosa di fuori dagli schemi. Un vero scandalo, per la piattaforma in streaminga più famosa del mondo che sembra aver preso una svolta a luci rosse.

Netflix si tinge di tonalità più audaci, andando oltre i confini convenzionali con una serie TV che nessuno si aspettava. Si tratta di una produzione particolare, tanto che si potrebbe definire come la nuova “pièce de résistance” della piattaforma, ma è qualcosa che potrebbe destare scalpore per le sue tematiche a dire poco hard.

Quel che è certo è che i minori non potranno assolutamente essere autorizzare a visionare in solitaria questo nuovo prodotto Netflix: con un cast stellare ed una scrittura di grande valore, la nuova serie targata Netflix vi lascerà senza parole. I protagonisti si metteranno letteralmente a nudo e non potrete fare a meno di procedere ad un forsennato Binge -watching.

Dopo la première al Festival di Berlino 2024, tra il 14 e il 25 febbraio, la nuova serie Netflix è stata presentata al pubblico attraverso un trailer scottante. Si tratta di “Supersex” e già dalle prime immagini ha acceso tutti i riflettori su di sé. La serie che verrà distribuita ufficialmente il 6 marzo su Netflix, è dedicata a nientemeno che a Rocco Siffredi, l’iconico attore del cinema per adulti.

Supersex – la nuova serie ispirata a Rocco Siffredi

Lontana dal classico genere drammatico o commedia, “Supersex” vanta un cast incredibile guidato da Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi ed una regia di tutto rispetto, con ben tre director come Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni dietro la macchina da presa. La serie si compone di 7 episodi che narrano la vita di Rocco Siffredi e svelano aspetti finora sconosciuti della sua infanzia, della sua ascesa nel mondo del cinema hard e del suo complicato rapporto con l’amore e la famiglia.

L’approccio della serie è unico, offrendo uno sguardo inedito su una star mondiale nata in un piccolo paese del centro Italia, Ortana, in Abruzzo. “Supersex” promette di rompere gli schemi e di sfidare le aspettative, portando il pubblico in un viaggio avvincente attraverso la vita di una personalità che ha sempre destato curiosità e fascino.

Rocco Siffredi approva la “Supersex”

E se inizialmente il mistero e il tono provocatorio potrebbero aver scosso gli spettatori, è importante sottolineare che la serie è realizzata con l’approvazione diretta di Rocco Siffredi stesso, rendendo così la produzione ancor più intrigante. La scelta di esplorare aspetti intimi e personali della sua vita potrebbe sorprendere il pubblico, grazie ad una narrazione che va oltre la superficie della sua fama nel mondo del cinema per adulti.

“Supersex” si preannuncia come una delle serie più audaci e dibattute del panorama televisivo, una scelta coraggiosa di Netflix che sfida le convenzioni e costruisce uno sguardo inedito sulla vita di una figura pubblica iconica. Resta solo da vedere come il pubblico reagirà a questa nuova incursione nella vita privata di Rocco Siffredi.