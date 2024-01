Squid Game 2, ecco quando esce su Netflix: finalmente abbiamo la conferma tanto attesa

Abbiamo atteso davvero tanto ma adesso Squid Game sta per tornare con la sua seconda stagione. Ecco cosa devi sapere.

È stato proprio Netflix a dare l’annuncio della seconda stagione attesissima di Squid Game, lo ha fatto nel suo modo con una lettera indirizzata agli azionisti della piattaforma.

Adesso il mondo è in fibrillazione perché siamo rimasti con il fiato sospeso alla fine della prima stagione in attesa di scoprire quale sarebbe stato il destino di Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae.

L’ultima volta lo abbiamo lasciato all’aeroporto internazionale ben due anni fa, quando dopo aver vinto la tremenda competizione giocata fino alla morte e dopo essersi portato a casa un malloppo rilevante, ha deciso che per lui la questione non si sarebbe chiusa lì.

Finalmente, dopo tanto tempo e molte richiese da parte della fan base della serie coreana, abbiamo un vero importante aggiornamento sulla seconda stagione, sappiamo quando uscirà sulla piattaforma di streaming.

Dove ci eravamo lasciati

La prima stagione di Squid Game iniziava con un Gi-hun in difficoltà economiche, un tema molto caldo per la Corea è infatti la disparità sociale, anche in questo caso vediamo il protagonista lottare per sbarcare il lunario contemporaneamente la sua situazione distrugge la sua autostima rendendolo sempre più incapace di reagire. Quando gli vene offerta una possibilità di uscirne, anche se appare subito molto strana, Seong Gi-hun non si tira indietro. In fondo deve ‘solo’ partecipare a un gioco dove in palio ci sono tantissimi soldi.

Ben preso si scopre che in questa competizione ci si gioca la vita per vincere i soldi, i partecipanti, in modi diversi, hanno tutti grossi problemi e pensano che la loro vita valga meno del premio. Si scopre, solo alla fine che non stanno solo giocando per i soldi, ma anche per divertire i ricchissimi che hanno pagato per guardarli mentre si ammazzano l’un l’altro, mostrando ancora di più la disparità della società.

Quando esce Squid Game 2 e cosa devi sapere

Nonostante non sia ancora uscita una sinossi ufficiale di quello che sarà la seconda stagione di Squid Game, non è difficile poter fare delle ipotesi basate sul finale della prima stagione. Nel momento in cui il protagonista, dopo aver vinto gli Squid Game, decide di lasciare la Corea direzione Los Angeles per raggiungere la figlia, un pensiero lo attraversa e quell’aereo non lo prenderà mai.

Una persona sta reclutando un uomo proprio come era successo a lui nella metropolitana, non riesce a guardare oltre dimenticandosi di quello che ha passato, così chiama il numero che viene lasciato alla persona appena reclutata. Ma dall’altra parte capiscono subito di chi si tratta e gli dicono di stare alla larga, ma lui non è d’accordo e riaggancia il telefono più agguerrito che mai. Nella prossima stagione vedremo nuovamente Wi Ha-joon e Lee Byung-hu che riprenderanno i loro ruoli. Squid Game 2 uscirà nel corso di quest’anno, anche se la data ufficiale non è ancora stata data è possibile che esca nella seconda metà del 2024. A breve sicuramente sapremo di più.