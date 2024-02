Netflix, la serie tv da guardare stasera: sta creando scalpore e assuefazione | Ne sono tutti ossessionati

Non sai cosa guardare? Scegli una serie tv Netflix che ti incollerà al divano: tutti ossessionati. Se non l’hai vista è giunto il momento.

Molto spesso le storie raccontante in un film o in una serie televisiva sono così avvincenti ed appassionanti da tenerci incollati allo schermo per scoprire che cosa succederà in seguito. Succede con le storie inventate, figuriamoci con quelle che si basano su una storia vera. È questo il caso di questa serie tv che sta spopolando tra i moltissimi fan del piccolo schermo.

Uscita lo scorso 25 gennaio e composta da sei episodi della durata di circa un’ora ciascuno, questa nuova serie tv targata Netflix racconta la storia di una delle figure più iconiche degli anni ’70 e ’80 del Nuovo Continente. Una storia vera capace di tenerti sulle spine ogni secondo che passa invogliandoti a scoprire che cosa deciderà di fare il personaggio principale.

Starai incollato al divano per diverse ore perché il carisma, il fascino, la prepotenza e la potenza della figura di spicco della trama ruberà tutta la tua attenzione. La serie tv parla di un tema molto serio e complesso, il narcotraffico e, a differenza di quello a cui siamo abituati a sentire o vedere, questa volta è molto più coinvolgente ed irrinunciabile perchè chi muove questo complesso mondo è una donna.

Infatti, la storia narra dell’ascesa al potere nel mondo del traffico della droga di una donna che è partita dal nulla per arrivare ad ottenere qualunque cosa lei desideri. Una figlia, una donna, un prostituta, una moglie, una madre e la regina della coca. Tutte queste figure sono racchiuse in un unico esemplare femminile: Griselda Blanco.

Più temuta di un uomo

La serie tv disponibile sulla piattaforma streaming Netflix si intitola Griselda e racconta le vicende di una delle più potenti narcotrafficanti donna di sempre, ovvero Griselda Blanco. Una donna realmente esistita, nata in Colombia nel 1943, ha vissuto un’esistenza a dir poco travagliata. Dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorsa tra povertà, abbandono del padre, alcolismo della madre e l’obbligo di prostituirsi per sopravvivere, si sposa e si trasferisce prima a New York e poi a Miami.

Griselda entra nel giro della droga perché il marito conosce Pablo Escobar e viene assoldata nel cartello di Medellín da lui stesso gestito. L’ascesa della donna al potere è costante ed inarrestabile mentre diventa anche madre di quattro figli per i quali è disposta a tutto. Griselda era talmente spietata nel suo lavoro che Pablo Escobar stesso ha dichiarato: “L’unico uomo di cui ho avuto paura nella vita era una donna e si chiamava Griselda Blanco”. Una storia di potere femminile che, all’epoca, è stata in grado di affascinare tutte quelle donne che potevano essere soltanto delle casalinghe.

Un’interpretazione amata da molti

Il ruolo di Griselda Blanco è stato affidato ad un’attrice di origini colombiane nota soprattutto per la serie tv Modern Family, vale a dire Sofia Vergara. Qui l’attrice ha un ruolo decisamente diverso da quello di Griselda, dato che interpreta una donna leggera e a tratti comica che sposa un uomo divorziato con figli. Vergara ha dovuto cambiare del tutto rotta per poter essere in grado di impersonare la Blanco e i fan sia dell’attrice che della serie tv hanno notato quanto Sofia si sia impegnata per questa parte.

Tuttavia, c’è chi ha storto il naso guardando la serie. La famiglia Blanco ha fatto causa alla produzione per un uso non autorizzato delle sembianze della famiglia e Micheal Corleone (uno dei figli di Griselda) ha affermato di essere deluso e arrabbiato con lo staff e la Vergara perché hanno rifiutato una sua consulenza, dichiarando: “Con mia madre in vita non l’avrebbero passata liscia”.