Truffa Whatsapp, non cliccare su questo messaggio: la Polizia lancia l’allarme | Svuotato il conto corrente

Una nuova truffa di Whatsapp sta svuotando i conti degli italiani con un messaggio, lo devi eliminare subito, non aprirlo per nessun motivo.

Ci sono diversi modi in cui i malviventi possono fregare le loro vittime designate e rubarli di ogni loro avere. I modi principali per riuscire nel loro malevolo intento è quello di eseguire delle truffe online. Di recente, sta spopolando la truffa Whatsapp che permette ai malintenzionati di prosciugare il conto della vittima in poco tempo.

Se ricevete un messaggio losco tramite Whatsapp, non dovete aprirlo per nessuna ragione al mondo altrimenti vedrete il vostro conto diminuire drasticamente ed irrimediabilmente. Le persone che cadono più facilmente in questo tipo di truffe sono gli anziani che, avendo poca dimestichezza con la tecnologia, si fidano e non si chiedono se li stanno truffando o meno.

Questo perché chi compie l’azione punta tutto sui sentimenti delle persone e, infatti, nei messaggi-trappola da loro inviati si può leggere come un parente prossimo o un amico abbia un’estrema urgenza di aiuto economico. Chi è sensibile per queste cose non ci pensa su due volte e aiuta il parente o l’amico in difficoltà.

Purtroppo, però, rimane fregato da una colossale truffa e il suo conto viene svuotato in un batter d’occhio. In questi messaggi vengono richiesti dei dati sensibili come, ad esempio, il numero della carta di credito o un codice che viene usato come ponte per permettere al ladro-hacker di collegarsi al tuo account e fare dei grossi danni.

Come riconoscere un messaggio-truffa su Whatsapp

Se vi dovesse capitare di ricevere un messaggio da un numero sconosciuto dovete prima di tutto mantenere la calma e non andare nel panico perché uno sconosciuto vi ha contattati. È consigliabile cancellare il messaggio, bloccare il numero che vi ha scritto e riferire l’episodio alle autorità competenti.

La Polizia consiglia anche di verificare direttamente con una semplice chiamata se il parente o l’amico citato nel messaggio-truffa abbia davvero bisogno di aiuto. Inoltre, quasi sempre questi messaggi appaiono come sconclusionati e grammaticalmente scorrenti, dato che molto spesso la truffa viene eseguita all’estero e il messaggio è tradotto automaticamente. Quindi, se la dicitura è sgrammaticata, dovete drizzare le orecchie e provvedere a segnalare l’episodio.

Come vengono puniti i truffatori

L’articolo 640 del Codice penale esplica le conseguenze che un truffatore di questo calibro subisce, partendo con un periodo di carcere di massimo sei mesi ed una sanzione che oscilla tra i 51 e i 1.032 euro. Tuttavia, la truffa può anche essere aggravata e, in questo caso, la reclusione aumenta fino a cinque anni e la multa arriva ad un massimo di 1.549 euro.

Ma la punizione per un truffatore del genere può diventare ancora più pesante e grave se si sviluppano altre pene collaterali. Infatti, alcune delle vittime che subiscono tale truffa possono cadere in una forte depressione dovuta all’indebitamento per aver sborsato una cifra astronomica che gli è stata richiesta e, a volte, può anche capitare che questa persona finisca con il suicidarsi proprio a causa della truffa di cui è stata vittima.