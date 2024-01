Il Paradiso delle Signore, anticipazioni bollenti: gli ormoni sono impazziti e succede l’impensabile | L’amore è nell’aria

Nella puntata di Giovedì 25 gennaio, Matteo si presenta da Concetta per parlare dei suoi veri sentimenti verso sua figlia. Nel frattempo, Mary Quant fa il suo ingresso al Paradiso durante la sfilata in minigonna. Concetta decide di parlare con Silvana riguardo ai loro figli, dopo che Portelli l’ha cercata. Umberto non molla la presa e cerca di ottenere il sostegno di Portelli, mentre Guarnieri ricatta il contabile.

Venerdì Concetta affronterà Maria riguardo all'incontro con Silvana. Salvatore non scarta la proposta di Elvira, Delia e Agata, e Amato organizza una serata speciale in Caffetteria a tema "minigonna". Nel frattempo, Marta sviluppa un affetto sempre più forte per Cinzia e la sua bambina, progettando un modo per aiutarle. Silvana cerca disperatamente di parlare con Portelli, ma il figlio è evasivo, portandola a chiedere aiuto a Barbieri per aiutare il fratello.