True Detective 4, è uscita in Italia: dove vederla e quando escono gli episodi | La stagione più oscura

La quarta stagione di True Detective è arrivata in Italia creando grande scalpore, ecco dove vederla e quando escono gli episodi.

True Detective è pronta a tornare per una quarta stagione che promette momenti ricchi di suspense e conditi anche da un elemento soprannaturale che vi farà rizzare i peli sulle braccia.

Dopo 5 anni la serie tv è tornata per conquistare ancora una volta i fan e proporre un mistero intricato e pericoloso che solo le due detective protagoniste sapranno risolvere.

Lo show è una serie antologica in cui ogni stagione offre delle atmosfere molto diverse dalle precedenti. Le diverse stagioni hanno visto alternarsi attori del calibro di Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams e Mahershala Ali.

Ora la quarta stagione avrà come protagonista un’attrice conosciuta e amata in tutto il mondo che, ne siamo sicuri, garantirà il successo delle nuove puntate, creando una storia immortale.

Di cosa parla True Detective 4?

L’attesa dei fan è tantissima, anche perché la nuova stagione della serie vedrà come protagonista Jodie Foster, vincitrice del premio oscar come miglior attrice protagonista per Sotto accusa. Il grande pubblico ha conosciuto la sua bravura grazie a pellicole come Taxi Driver e Il silenzio degli innocenti, altra pellicola per la quale si è portata a casa il premio oscar come miglior attrice.

La quarta stagione è incentrata su due investigatrici, Liz Danver e Evangeline Navarro (Jodie Foster e Kali Reis), che dovranno scoprire il segreto di un mistero nascosto tra i ghiacci dell’Alaska. Le due, dal carattere completamente diverso, dovranno collaborare per risolvere il complicato caso in un mondo ricco di contraddizioni e di segreti oscuri.

Dove e quando vedere la nuova stagione

Veniamo ora alle questioni importanti, quelle più attese dai fan, ovvero dove e quando si potrà gustare la nuova stagione di True Detective. Sappiamo che la serie tv tornerà in streaming in esclusiva su NOW come le altre tre stagioni, e sarà mandata in onda anche su Sky. Ogni settimana verrà trasmesso un episodio in contemporanea con HBO, quindi potrete vedere immediatamente la serie senza paura degli spoiler.

La prima puntata è già andata in onda lo scorso 15 gennaio, trasmesso di notte, precisamente alle 3.00. I successivi episodi usciranno ogni settimana sempre nella notte tra domenica e lunedì, da qui al 26 febbraio. Purtroppo per i fan gli episodi non saranno moltissimi, ma non se ne ha mai abbastanza di un gioiellino come True Detective. L’attesa è tantissima e sono già uscite le prime recensioni del nuovo episodio, quindi se non lo avete visto state attenti agli spoiler e gustatevi la puntata il prima possibile!