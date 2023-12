Wonka, ci sono scene post credit? Rispondiamo alla domanda che si fanno tutti | No Spoiler 

Finalmente è uscito nelle sale il film di Natale “Wonka” con Timothée Chalamet nel ruolo del giovane cioccolatiere, ma ci sono delle scene post credit?

Il tanto atteso film prequel del romanzo di Roald Dahl è uscito anche nelle sale italiane il 14 dicembre, regalando una splendida emozione agli appassionati di cinema proprio durante il periodo di Natale.

Diretto da Paul King, la pellicola che vede Timothée Chalamet vestire i panni del cioccolatiere più famoso del mondo si prospetta un successo al botteghino. In molti, però, già si domando se ci sono scene post credit da non perdere.

Oggi finalmente siamo in grado di rispondere a questa domanda! Se non avete ancora visto il film, non preoccupatevi, perché in questo articolo non verranno fatti spoiler sulla trama, ma verrà solo svelato quando è il momento giusto per alzarsi dalla poltrona del cinema.

“Wonka” esplora la storia del famoso cioccolatiere e spiega come quest’ultimo arrivò alla decisione di creare la propria fabbrica di cioccolato, infatti si tratta di un prequel che fa comprendere meglio agli spettatori la psiche del famoso cioccolatiere.

“Wonka”, ecco quando finisce veramente il film

Anche chi ancora non è andato al cinema a vedere il film si chiede se esiste la possibilità una scena post crediti da non perdere. Sappiamo quanto la storia di Willy Wonka e della sua fabbrica di cioccolato appassioni grandi e piccini fin dal 1971, anno in cui uscì il grande classico, ecco perché la curiosità sta dilagando tra gli appassionati della storia.

Oltre che per la trama, il film sta avendo grande successo grazie al cast stellare da cui è composto: tra gli attori di punta troviamo Timothée Chalamet – atteso anche nella seconda parte di Dune – che veste i panni del protagonista, accompagnato da Olivia Colman, Matt Lucas, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Hugh Grant e Rowan Atkinson.

La verità sulla scena post crediti

In questi giorni il grande pubblico e gli appassionati di cinema si stanno domandando se ci c’è una scena post crediti in “Wonka” e, finalmente, siamo in grado di darvi una risposta e sciogliere ogni vostro dubbio. La risposta vi stupirà, perché è affermativa: c’è una scena conclusiva oltre i titoli di coda, ecco perché non dovreste alzarvi dalla poltrona troppo presto. Non fate l’errore di abbandonare la sala mentre scorrono gli ultimi titoli e abbiate pazienza di aspettare, perché così potrete assistere a una scena veramente ironica e ben fatta.

Tuttavia, è bene non illudersi: a differenza di quelle della Marvel, che anticipano ciò che vedremo in seguito, la scena post crediti di “Wonka” non fornisce nessun tipo di spoiler in merito. La scena vede come protagonista Lofty (Hugh Grant) che canta un’ultima canzone, prima di chiudere l’arco narrativo. Paul King è stato in grado di stupire gli spettatori attraverso una sottile ironia, che ha creato una sorprendente e divertente scena post credit.