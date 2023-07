Serie TV Dune: The Sisterhood: il prequel è stato colpito dagli scioperi ma arrivano novità Di Federico Del Ferraro - 7

Lo show prequel ai film di Denis Villeneuve viene colpito dagli scioperi ma riesce a tenere il passo delle riprese.

Dune: The Sisterhood è lo show di casa Warner Bros. che fa scorrere l’orologio del mondo portato al cinema da Denis Villeneuve all’indietro di diecimila anni, raccontando la nascita e la diffusione del Bene Gesserit. Questa associazioni, fondamentale ed influente nel mondo di Dune, è composta da donne addestrate nelle arti mentali che seguono obiettivi e profezie note solo a loro. La Bene Gesserit più famosa di Dune è Lady Jessica Atreides, moglie del Duca Leto e madre del protagonista Paul Atreides.

Il Bene Gesserit è stato fondato da alcune sorelle della famiglia Harkonnen, tendendo un lieve collegamento fra The Sisterhood e Dune nonostante i dieci millenni che separano le due narrazioni. Ma mentre Dune – Parte Due abbia già terminato le riprese da dicembre 2022, The Sisterhood è stato colpito in pieno dagli scioperi congiunti di sceneggiatori ed attori di Hollywood. Quali saranno le conseguenze?

The Sisterhood si prepara alle riprese

Nonostante lo sciopero di WGA e SAG-AFTRA, la pre-produzione per Dune: The Sisterhood prosegue e prepara il campo alle riprese. Ma con sceneggiatori ed attori assenti, come si riuscirebbe a filmare la serie? Questo dipende dal sindacato a cui si appoggiano gli attori che prendono parte a The Sisterhood, che in grande numero sono membri dell’Actors’ Equity Association (AEA, o Equity) e non del SAG-AFTRA. Equity e tutti i suoi attori non hanno (ancora) preso parte allo sciopero e questo consente margine di manovra a Warner Bros.

Pare quindi che dopo i problemi legati al casting dei ruoli protagonisti che sono passati da Shirley Henderson ed Indira Varma a Olivia Williams (The Sixth Sense – Il sesto senso) e Jodhi May (L’ultimo dei Mohicani), il prequel avrà infine il via libera per l’inizio delle riprese. Queste, come accade per Dune, si concentreranno a Budapest, Ungheria.

The Sisterhood non può terminare le riprese

Nonostante la buona notizia per Warner e per i fan dell’universo fantascientifico di Frank Herbert, Dune: The Sisterhood non potrà portare a termine le riprese. Alcuni membri del cast sono infatti membri del SAG-AFTRA e non gireranno nulla finché lo sciopero non sarà finito – e non ci sono segnali di cedimento da nessuna delle due parti. La serie quindi si porterà avanti ma non potrà chiudere la produzione e spostare tutto in sala di montaggio.

Se le cose rimarranno così Dune: The Sisterhood – e molti altri film e serie – resterà in attesa di risvolti sul fronte sciopero mentre cercherà di avanzare il più possibile lo stato dei lavori; appena un accordo verrà trovato, la produzione potrà completare velocemente ciò che manca e distribuire il prodotto senza ulteriori perdite di tempo.