Cinema Dune – parte due: nel nuovo trailer azione epica, nuovi personaggi e guerra Di Federico Del Ferraro - 8

Dune – Parte due ha un nuovo trailer la cui parola chiave è “epicità”. Esplode la guerra fra Fremen ed Harkonnen.

Nelle ultime ore Warner Bros. ha rilasciato un nuovissimo trailer per Dune – Parte due, secondo capitolo della storia diretto ancora una volta da Denis Villeneuve ed adattamento della seconda metà del romanzo Dune di Frank Herbert. Se la prima metà si era basata sull’introduzione dei personaggi e del world-building, questo secondo tempo vedrà lo scatenarsi del conflitto fra Harkonnen e Fremen per il controllo di Arrakis.

Il trailer restituisce un senso di epicità in tutte le sue scene, ma questo non significa che vediamo solo azione cieca. Capiamo bene dal trailer quale sarà l’importanza di Chani (Zendaya) in questa parte del racconto, l’evoluzione tormentata di Paul Atreides (Timothée Chalamet), diviso fra la sua voglia di vendetta e le oscure visioni che lo perseguitano. Come dice Paul stesso nel libro ed in questo trailer: “Chi può distruggere una cosa ha l’assoluto controllo su di essa”; chi può, quindi, distruggere Dune?

Nuove immagini di Austin Butler e Christopher Walken

Fra i nuovi personaggi che appariranno in Dune – Parte due ce ne sono due che davvero catalizzano le attenzioni. Feyd-Rautha Harkonnen, il nipote prediletto del Barone Vladimir, lo avevamo già intravisto in qualche foto e nel primo trailer, impegnato nel combattimento in un’arena. Qui quella stessa sequenza è riproposta – con il Barone che lo incita sussurrando “Mostrami chi sei” – ma vediamo anche un faccia a faccia fra di lui ed il nostro protagonista, Paul Atreides. I due stanno duellando, il viso di Feyd-Rautha sanguina ma l’Harkonnen riesce a puntare un coltello al collo di Paul.

Il personaggio che invece era ancora un’incognita è l’Imperatore Shaddam IV, interpretato da Christopher Walken. L’attore è il motivo per il quale c’era così tanta attesa dietro l’Imperatore, un personaggio finora davvero enigmatico che le cui posizioni riguardo il conflitto e la spezia sono ancora nebulose; d’altronde, l’inizio della guerra la si deve ad una sua scelta politica. Shaddam è mostrato nel suo pianeta di Kaitain mentre è impegnato in un gioco a pedine simile al go. Il suo volto quando viene a sapere della sopravvivenza di Paul Atreides è imperscrutabile. In una seconda scena, ora in compagnia di Paul stesso, gli rivela che il Duca Leto “era un uomo debole”, causando un indurimento nel ragazzo.

Il destino di Paul e di Arrakis

Gran parte del trailer si basa sui rapporti che Paul ha con chi gli sta intorno. Che si tratti di Chani, di sua madre Jessica (Rebecca Ferguson), di Stilgar (Javier Bardem) o del ritrovato Gurney Halleck (Josh Brolin), il tema pressante è sempre lo stesso: chi si fida davvero di Paul? Questa è la domanda che il giovane rivolge a Chani – oltre a confessarle il suo eterno amore – e che Lady Jessica rivolge a Stilgar. La profezia del Muad’Dib viene a compimento e la guerra sembra inevitabile, ma Paul sa che questo porterà ad una jihad che metterà a ferro e fuoco tutto l’Impero.

Dune – Parte due sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 1 novembre 2023.