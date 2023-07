Cinema Harry Potter: i 10 errori più comuni commessi dai fan della saga | Tu lo sapevi? Di Marina Londei - 11

Convinti di sapere tutto dell’universo di Harry Potter? Ecco 10 errori più comuni sulla saga commessi dalla maggior parte dei fan.

Anche chi ha seguito Harry Potter fin dall’inizio potrebbe commettere qualche errore nel ricordare dei dettagli della saga, specialmente se ha visto i film ma non ha letto i libri. Dopo tanti anni nella vasta fan base del franchise si sono affermate delle convinzioni che, in alcuni casi, non sono del tutto precise.

Se è vero che i fan più attenti e i lettori accaniti della saga potrebbero non essere caduti in fallo, siamo abbastanza sicuri che gran parte dei fan, vecchi e nuovi, è piena di certezze che non rispecchiano in realtà la storia dei libri.

Nei romanzi viene spiegato con chiarezza che la lettera d’invito a Hogwarts viene spedita un paio di settimane prima dell’inizio delle lezioni, lo stesso giorno per tutti i maghi, e non in occasione dell’undicesimo compleanno come molti pensano.

Passando invece alle case della Scuola di Magia, contrariamente alla convinzione di molti il simbolo dei Corvonero non è un corvo ma un’aquila. Così viene affermato nei romanzi, ma possiamo comprendere il motivo dell’errore di molti fan: nei film del franchise, compresi i vari Animali Fantastici, il rapace è stato sostituito da un corvo per evitare confusione col nome.

I 10 errori più comuni sulla saga di Harry Potter

In Harry Potter e il calice di fuoco vengono introdotte due nuove scuole di magia: La Durmstrang e la Beauxbatons. Contrariamente a ciò che ci hanno fatto credere i film, le due scuole non erano a indirizzo esclusivamente maschile o femminile, ma avevano studenti di entrambi i sessi. Un altro errore molto comune è credere che i Patronus possano essere evocati solo da personaggi buoni, perché nascono da ricordi felici; si tratta di una convinzione errata, e nei film è anche possibile vederne uno al fianco di Dolores Umbridge.

Molti credono inoltre che gli Horcrux siano frammenti di anima che possono riportare in vita un mago dopo la sua morte; in realtà, se un mago ha messo parte della sua anima in un Horcrux, secondo i libri non può morire. C’è un po’ di confusione anche sui giratempo: alcuni fan si sono chiesti come mai il protagonista non ha usato l’oggetto per tornare indietro nel tempo e fermare Voldemort prima che colpisse i suoi genitori; il giratempo, però, non può alterare il futuro in alcun modo.

Le imprecisioni più diffuse

L’effetto della pozione Polisucco, presente più volte nei film, è stato un po’ cambiato nei film: dopo averla bevuta, ai personaggi del film cambia anche la voce, mentre nella storia dei libri questo non succede. Un altro errore è credere che le bacchette possano “connettersi”, come accaduto più volte nel corso dei film; la verità è che soltanto quelle di Harry e Voldemort, avendo il nucleo proveniente dalla stessa fenice, possono effettivamente creare un flusso di potere da una all’altra.

Al contrario di quel che molti pensano, Hogwarts si trova in Scozia e non in Inghilterra, precisamente sul lago Black Lake. Infine, un altro errore molto comune è credere che buona parte dei maghi possa volare senza una scopa e che Voldemort abbia inventato l’incantesimo. I film hanno alimentato questa convinzione, quando in verità nei libri non si accenna mai a questa possibilità.