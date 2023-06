Cinema Dune – Parte due: data di uscita, trama, cast e tutto quello sappiamo Di Federico Del Ferraro - 4

La lista dei film più attesi del 2023 è lunga e colma di nomi prestigiosi fra cui il Dune – Parte due di Denis Villeneuve.

Sono passati due anni da Dune, il film che riportava sul grande schermo il romanzo di fantascienza più famoso di sempre della penna di Frank Herbert. L’operazione è stata messa in atto da Denis Villeneuve, regista con una solida carriera alle spalle e che prima di entrare nell’universo di Dune aveva raggiunto l’apice con il sequel da premio Oscar, Blade Runner 2049.

Data la lunghezza del romanzo di Herbert e la volontà di Villeneuve di non trascurare nessun elemento, Dune sarebbe potuto tornare al cinema solo diviso in due parti. Un’unica pellicola avrebbe senz’altro toccato le quattro ore di durata ed il mercato cinematografico contemporaneo non lo permette – basti vedere Spider-Man: Across the Spider-Verse, o ciò che accadde con lo stesso Dune di David Lynch. Data l’attesa che circonda Dune – Parte due, scopriamo tutto quello che c’è da sapere in attesa dell’uscita in sala.

Quando uscirà Dune – Parte due?

Dune – Parte due ha subito svariate riprogrammazione per l’uscita in sala, passando per il 20 ottobre e 17 novembre prima di essere confermato per il 1 novembre 2023 in Italia. Questo film è stato girato completamente per IMAX (al contrario del primo capitolo che lo era solo al 40%) e punta a fornire uno spettacolo visivo che solo la sala può replicare. Per questo motivo l’uscita in streaming seguirà quella nei cinema di svariate settimane; per Dune la finestra fu di quarantacinque giorni fra uscita in sala e sulle piattaforme.

Di cosa parlerà Dune – Parte due?

Questo film, più che essere un sequel, può essere definito un secondo tempo di Dune. Anzi, nel libro è proprio così: la prima metà del libro si chiude con l’unione di Paul Atreides e Lady Jessica alla tribù Fremen di Stilgar, con il dominio degli Atreides su Arrakis spezzato dal ritorno degli Harkonnen. Dune – Parte due adatterà quindi la seconda metà del romanzo, ovvero lo scontro fra le forze dei Fremen guidate da Paul e l’esercito degli Harkonnen. Verranno introdotti nuovi personaggi e nuove location, ma stando a quanto detto da Villeneuve, “La cosa difficile era introdurvi al mondo […] Ora che questo è stato fatto, esso diventa un assurdo parco giochi”.

Per scoprire di più sulla trama di Dune – Parte due potete recuperare il trailer ufficiale qui sotto, mostrato in occasione del CinemaCon a fine maggio.

Chi è nel cast di Dune – Parte due?

Il nucleo di attori che erano sopravvissuti al primo film torneranno in questa seconda parte. Rivedremo quindi Timothée Chalamet (Bones and All) come Paul Atreides, Zendaya (Spider-Man: No Way Home) come Chani, Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout) come Lady Jessica, Stellan Skarsgård (Chernobyl) come Vladimir Harkonnen, Javier Bardem (Mother!) come Stilgar, Dave Bautista (Guardiani della Galassia) come Glossu Rabban, Josh Brolin (Avengers: Endgame) come Gurney Halleck e Charlotte Rampling (Giovane e bella) come Helen Mohiam.

A questi nomi se ne aggiungono di nuovi ed altrettanto eccelsi. Troviamo quindi Florence Pugh (Midsommar) come la Principessa Irulan, Christopher Walken (Il mistero di Sleepy Hollow) come l’Imperatore Shaddam IV, Austin Butler (Elvis) come Feyd-Rautha Harkonnen, Léa Seydoux (Crimes of the Future) come Lady Margot e Souheila Yacoub come Shishakli. Tim Blake Nelson (La fiera delle illusioni – Nightmare Alley) sarà nel film in un ruolo non ancora noto.

Sarà l’ultimo capitolo dal mondo di Dune?

Questo film chiuderà il primo romanzo del Ciclo di Dune, ma Denis Villeneuve aveva già espresso interesse nell’adattamento del secondo libro, Messia di Dune. Nella mente del regista infatti questo progetto cinematografico sarebbe diventato una trilogia con i primi due film ad adattare Dune nella sua interezza ed il terzo film ad adattare Messia di Dune. Villeneuve ha comunque rimandato la decisione, e questa dipenderà senz’altro dal risultato economico dell’imminente Dune – Parte due.