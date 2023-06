Cinema 15 Avengers che potrebbero tornare per Kang Dynasty e Secret Wars Di Ambra Ferri - 7

Ecco tutti i grandi personaggi che potremmo rivedere nel cast di Avengers: Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

È molto probabile che l’Universo Marvel torni a fiorire con l’uscita di due dei film più attesi di sempre: stiamo parlando di Avengers: Kang Dynasty e Secret Wars. Alcuni degli eroi più potenti della Terra che abbiamo conosciuto in passato potrebbero fare ritorno e questo basta per entusiasmare i fan. Infatti, alle informazioni sulla trama dei due film si accosta un ipotetico elenco di Avengers che dovrebbero fare ritorno: si tratta di una lista molto lunga, forse anche più di quella redatta per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Per quanto riguarda The Kang Dynasty, sappiamo che la pelliccola uscirà il 1° maggio 2026 e sarà diretta da Destin Daniel Cretton, mentre lo sceneggiatore sarà Jeff Loveness. Come si può dedurre dal titolo, questo capitolo della Marvel si concentrerà sul cattivo Kang, ma non è ancora chiaro se lo vedremo nei panni di vittima o carnefice. Parlando di Avengers: Secret Wars, sappiamo, invece, che uscirà nelle sale cinematografiche il 7 maggio 2027. Alla sceneggiatura ci sarà Michael Waldron, che si è occupato in precedenza di Loki e di Doctor Strange. Ripoterà in vita eroi assenti da tempo?

Secondo l’opinione comune, un personaggio immancabile in Avengers: Secret Wars è Scott Lang, interpretato da Paul Rudd. Dopo il debutto in Ant-Man del 2015 si è fatto strada nell’universo Marvel conquistando un ruolo di rilievo. É stato grazie a lui che gli altri Avengers hanno intrapreso la rapina nel tempo per recuperare le famose Gemme dell’Infinito. Ecco perché il regista non potrà fare a meno della sua presenza per la buona riuscita del film. Anche quella di Sam Wilson, ovvero Capitan America, è molto acclamata.

Dopo aver ricevuto il mantello e lo scudo alla fine di Avengers: Endgame, ha tutte le carte in regola per diventare il leader degli Avengers. Nonostante questo, si teme che l’assenza di poteri sovraumani possa renderlo meno utile alla narrazione, passando in secondo piano rispetto agli altri personaggi principali.

Avengers: chi potrebbe tornare

Peter Parker, l’Uomo Ragno, è un must per il film Avengers: The Kang Dynasty, visto che la Marvel e Sony hanno già confermato l’uscita di Spider-Man 4, dove Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker. Bruce Banner, o meglio Hulk è un altro di quei personaggi che potrebbe stupirci con un grande ritorno. Da tempo molti sospettano che i Marvel Studios abbiano intenzione di sviluppare un progetto incentrato unicamente su Hulk, che lo vedrebbe provocare il caos sulla Terra. Ricordiamo che lui è uno dei più antichi eroi di sempre: ecco perché potrebbe fare ritorno nell’universo Marvel proprio in occasione di Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars.

Altri, invece, credono che a fare ritorno sia Thor. Dopo la deludente reazione del pubblico per via del film Love & Thunder, il futuro di Chris Hemsworth è sul filo del rasoio. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per valorizzare nuovamente il personaggio e assicurargli un posto nel cuore dei fan. Una riunione tra Thor e Loki rappresenterebbe il pretesto perfetto per farlo. Rocket Raccoon è diventato a tutti gli effetti un membro degli Avengers, per questo potrebbe fare ritorno. Il Rocket di Guardiani della Galassia è un animaletto antropomorfo cinico e geniale che usa le sue abilità come cacciatore di taglie e potrebbe essere davvero prezioso per i protagonisti delle nuove pellicole.

La storia di James “Rhodey” Rhodes, conosciuto anche sotto il nome di War Machine, è sicuramente destinata a continuare in Armor Wars dei Marvel Studios, che segnerà il suo primo progetto da solista. Oltre a questo, potrebbe essere un aiuto importante per lo sviluppo della trama di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

I ritorni più acclamati e sorprendenti

Recentemente, abbiamo visto Carol Danvers intraprendere la sua avventura in The Marvel, film uscito al cinema a febbraio di quest’anno. Ci sono buone possibilità che Captain Marvel unisca le forze con Monica Rambeau e Kamala Khan (Ms. Marvel), in un’epica missione cosmica, magari proprio nelle due nuove e attesissime pellicole. Clint Barton, detto Occhio di Falco, è uno dei tre Avengers originali sopravvissuti.

La sua avventura, però, non è finita qui: secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere presente in The Kang Dynasty, ma anche in Avengers: Secret Wars. Un altro ritorno molto acclamato è quello di Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera, che potremmo rivedere in Avengers: Secret Wars. Si prevede, infatti, che i due universi si scontrino, riportando in vita personaggi dell’universo Marvel precedentemente deceduti. Tra questi, anche Visione Bianco, scomparso alla fine di WandaVision, potrebbe fare ritorno.

Si crede inoltre che Wanda Maximoff, interpretata da Scarlet Witch, troverà un modo per sconfiggere la morte. È uno dei personaggi centrali anche dei fumetti Marvel, ecco perché la sua assenza causerebbe molte polemiche. Dato che sia lei che Kang il Conquistatore sono Esseri del Nexus, una battaglia tra loro sarebbe davvero una gioia per gli occhi. Pietro Maximoff è uno degli Avengers che abbiamo visto meno, dato che è morto poco dopo il debutto nel film Age of Ultron del 2015.

Il suo sfortunato background crea l’occasione perfetta per riportarlo in vita e farlo conoscere meglio dal pubblico. Uno dei personaggi più discussi di sempre è quello di Captain America, interpretato da Steve Rogers. Dopo la decisione di Chris Evans di ritirare il personaggio, si sono accumulate le richieste per il suo ritorno, che potrebbe accade proprio in Avengers: Secret Wars. Ultimo, ma non per ordine di importanza, è Iron Man.

Dopo undici anni dalla sua prima apparizione, si era sacrificato in Avengers: Endgame, ma la sua assenza continua a farsi sentire. Sebbene la sua sia stata un’uscita in grande stile, il pubblico vorrebbe il suo ritorno: chissà se questa volta verrà finalmente accontentato.