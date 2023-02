Ant-Man and the Wasp: Quantumania | Kang sarà la vittima o il carnefice? Tutto quello che sappiamo finora

Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe rivelarsi il punto di svolta nell’epica avventura. Il film arriverà nelle sale italiane il 15 febbraio, data in cui il pubblico potrà fare un viaggio subatomico Regno Quantico.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: la trama

Il film potrebbe stupire gli spettatori e ribaltare ogni previsione uccidendo Kang, interpretato da Jonathan Major. Tutti si aspettano che succeda, ma non così in fretta. Se quest’ipotesi dovesse rivelarsi veritiera, allora sarebbe davvero un’emozionante sorpresa per gli appassionati del genere.

Nel Marvel Cinematic Universe, Kang non è nuovo nelle battaglie. Proprio Loki aveva raccontato della guerra tra Kang e le sue varianti, avvenuta qualche tempo prima. Inoltre, avrebbe già perso contro i Vendicatori in un altro universo. Insomma, è sicuramente un nemico da temere, ma non impossibile da sconfiggere.

Il bello del film di fantasia è che tutto può succedere: potremmo assistere alla sconfitta definitiva di Kang o al suo sorprendente trionfo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha tutte le carte in regole per essere un film molto diverso dai precedenti. Come mostrato dal trailer, infatti, alcuni volti familiari dell’universo Marvel potrebbero non uscire vivi.

Tra questi in cima alla lista c’è sicuramente Lang, seguito da Kang. Ovviamente si tratta solo di previsioni, come sappiamo Ant-Man potrebbe davvero stupirci.

La grande domanda che aleggia sul film è chi riuscirà a sopravvivere ai brutali combattimenti contro Kang. La scelta potrebbe ricadere proprio su Ant-Man, spinto dalla sete di vendetta per l’uccisione di Hank. Tuttavia, sembra più probabile che una variante di Kang uccida la versione di Ant-Man 3.

Se Kant ucciderà uno dei suoi nemici, darà prova della sua enorme potenza e del pericolo che rappresenta. Questo aumenterebbe le aspettative e la posta in gioco per i film successivi, fino ad arrivare al trionfo in Avengers: la dinastia dei Kang, in cui risplenderà in tutta la sua gloria e potenza.

Nel caso in cui Kang fosse sconfitto, allora è probabile che subentrerà un’altra variante altrettanto pericolosa, forse ancora più malvagia.

La grande domanda è chi sarà la presunta vittima di Kang. Contro quale variante riverserà tutta la sua furia?

Il ruolo di Kang

Seguendo la linea tracciata dai fumetti che potrebbero adattarsi bene a questo film di Ant-Man, la sua controparte di rilievo è sicuramente Immortus. Potrebbero essere aggiunte delle varianti più giovani di Kang che aiuterebbero a costruire la sua immagine del cattivo, ma non è detto che vada così.

Tra i nomi possibili c’è Rama-Tut, faraone egiziano, Scarlet Centurion, Mr. Gryphon, un uomo d’affari del XXI secolo e Iron Lad, l’eroico giovane di Kang. Questa è la rosa di nomi papabili che, se non dovessero comparire in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, potrebbero avere un ruolo di spessore nei prossimi film della saga.