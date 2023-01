Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo trailer annuncia la nascita di una dinastia

Manca solo un mese all’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il nuovo trailer appena rilasciato mostra la nascita di una dinastia.

La Marvel da deciso di rilasciare un nuovo trailer a poco meno di un mese dall’uscita nei cinema dell’attesissimo terzo e ultimo capitolo di Anr-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si tratta di un filmato breve della durata di un minuto, ma che contiene stravaganti inquadrature e non manca di raccontarci il cuore pulsante della storia.

Come sappiamo la trama ruoterà attorno al rapporto tra l’eroe protagonista Scott Lang e sua figlia Cassie, ci saranno molti momenti emotivi nel regno quantico, oltre che battaglie con un nuovo assoluto cattivo che tutti stanno aspettando di scoprire Kang il Conquistatore.

All’inizio del trailer troviamo il protagonista, Scott, interpretato da Paul Rudd dire “respira” a una Cassie che percepisce con angoscia l’ambiente alieno che la circonda, siamo subito catturati dalla voce di Kang il Conquistatore nel tentativo di attirare Scott verso il suo piano e convincerlo a stringere un patto, subito scoraggiato da Janet van Dyne che gli dice di non fidarsi.

Da quello che riusiamo a intuire da questo breve video, è che il film tende a essere stato girato per una visione in 3D, per questo vengono esaltate le profondità, certe inquadrature sforano i riquadri neri mentre altre, come quella in cui vediamo Kang sferrare un calcio verso la camera, sembrano avere impatto solo se viste in 3D che possa aumentarne l’intensità.

Questo potrebbe avere molto senso, visto che proprio lo sceneggiatore Jeff Loveness ha descritto il film come “il Dune di Jodorowsky all’interno della Marvel”, visto il design fantasioso del Regno Quantico. Le critiche alla Marvel, infatti, sono spesso arrivate proprio per aver dato maggior visibilità a un’estetica superficiale e persino Quantumania si è guadagnato una certa dose di critiche a causa dello schermo verde piatto utilizzato nel primo trailer.

Alla fine del trailer troviamo nuovamente un’anticipazione della tanto attesa resa dei conti che vedrà scontrarsi Scott con Kang in cui mostra i suoi poteri, anche se la stessa inquadratura era già stata vista nel trailer precedente, non smette mai di essere emozionante e non fa altro che aumentare il desiderio che il 15 febbraio arrivi il prima possibile.

Quello che sappiamo di per certo è che Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 del MCU, a seguire arriveranno Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts e l’ormai posticipato Blade, ci si aspetta molto dalla nuova fase Marvel è sarà anche una sorta di prova generale per la popolarità del franchise.

Non si può negare che anche la Marvel abbia avuto un periodo non poco semplice negli ultimi anni, sicuramente la Pandemia non ha aiutato, come è stato per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e quello che sembrava attesissimo Eternals.

Ma anche gli ultimi prodotti rilasciati hanno avuto un riscontro di pubblico non troppo caldo, nel 2022 sono stato accolti non troppo bene Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever, accompagnati dalle serie tv in streaming che nonostante ci abbiano messo tutto il loro impegno, hanno trovato un pubblico saturo e ormai annoiato nel vedere sempre le stesse cose.

Il primo film Marvel del 2023

Quantumania è il primo grande titolo dell’anno, uscito due mesi abbondanti dopo che Avatar: La via dell’acqua è riuscito nell’impresa che si era imposto, ovvero sbaragliare il botteghino.

Diretto dal veterano di questo titolo, Peyton Reed, il film è interpretato anche da Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, Jonathan Majors nel ruolo di Kang, Evangeline Lilly nel ruolo di Hope van Dyne, Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet van Dyne, Michael Douglas nel ruolo di Hank Pym, Bill Murray nel ruolo di Roi Krylar e il cattivo del primo film Corey Stoll, che si presenta in un nuovo ruolo come MODOK.

Il film uscirà nelle sale il 15 febbraio e sarà sicuramente un punto fermo per proseguire con i lavori, o scegliere quale direzione prendere.