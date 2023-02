Michael Jackson, confermato il biopic sulla vita dell’artista: a interpretarlo sarà suo nipote Jaafar

Tra i film più attesi dei prossimi anni, sicuramente rientra quello che ripercorre la vita del grande Michael Jackson. E chi poteva interpretare il re del pop se non suo nipote? Sarà Jaafar Jackson a vestire i suoi panni. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Un viaggio nella vita di Michael Jackson

Il biopic su Michael Jackson ha tutte le carte in regola per essere un successo: prima di tutto la trama, incentrata sull’esistenza e sulla carriera della star, che trasporterà gli spettatori tra successi, delusioni, amori, sofferenze, il tutto in una splendida cornice musicale.

In secondo luogo, il cast e la squadra alla guida del film: il produttore è Graham King, lo stesso di Bohemian Rhapsody, lo sceneggiatore è John Logan e il protagonista sarà Jaafar Jackson, il nipote dell’artista.

Era da anni ormai che si parlava dell’idea di realizzare un film biografico sulla vita di Michael Jackson. Finalmente, questo progetto sta già prendendo forma e presto sbarcherà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Il film biografico dovrebbe chiamarsi proprio Michael e sarà diretto da Antoine Fuque, reduce del successo a Broadway del musical MJ. A interpretare il protagonista, invece, sarà Jaafar Jackson, nipote di Michael.

Il biopic sul re del pop

Un debutto emozionante sul grande schermo, che gli permetterà di scoprire lati inediti dello zio e mantenere vivo il legame con lui. A collaborare alla creazione del biopic è stata la Michael Jackson Estate, la celebre entità legale che fu istituita proprio in seguito alla sua morte. Lo scopo era amministrare la sua eredità e proprietà.

A contribuire alla costruzione dell’attesissimo biopic prendono parte alcune delle persone più care a Michael e appassionate alla sua musica. Proprio per questo, il film – ora in fase embrionale – ha tutti gli ingredienti per diventare un lungometraggio profondamente fedele alla realtà e colmo di retroscena inediti.

Sarà un vero e proprio viaggio a ritroso nella vita di uno degli artisti più grandi di sempre, scomparso prematuramente, lasciando molte domande in sospeso.

Tra i dubbi irrisolti, sicuramente rientrano le pesanti accuse di pedofilia che pendevano su di lui. La critica già si chiede come il tema verrà affrontato nel film: se – a onor del vero – se ne faà accenno, o se si opterà per il silenzio.

Jaafar Jackson interpreterà suo zio Michael

Jaafar Jackson è il nipote di Michael. La sua carriera è iniziata come cantante e ballerino, mentre ora ha deciso di dedicarsi alla recitazione per rendere onore a suo zio. Chi meglio di lui poteva vestire i suoi panni?

Ad annunciarlo è stato lui stesso, che in un tweet si è detto “onorato di poter dare vita alla storia dello zio”.

Graham King ha raccontato di aver svolto una lunga ricerca in lungo e in largo prima di scegliere Jaafar.

“Ho incontrato Jaafar più di due anni fa e sono rimasto sbalordito dal modo in cui incarna lo spirito e la personalità di Michael. (…) Era qualcosa di così potente che anche dopo aver condotto una ricerca in tutto il mondo, era chiaro che era l’unica persona ad assumere questo ruolo”.

Alla fine, la scelta è ricaduta su una delle persone più vicine a Michael, che ripoterà in vita l’anima del cantante.