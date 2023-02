We Have a Ghost: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Un nuovo film, altalenante tra il genere horror e quello comico, arriverà su Netflix, pronto a farvi piangere dalle risate. Scopriamo di che cosa si tratta.

We Have a Ghost è un film che si basa su un racconto breve scritto da Geoff Manaugh ed intitolato Ernest. La pellicola è, infatti, un mix di due generi diametralmente opposti tra loro: quello horror e quello comico. Un ottimo connubio, che riuscirà a riunire tutta la famiglia: dai membri più fifoni a quelli più temerari.

Qual è la data di uscita?

We Have a Ghost ha già una data precisa e relativamente vicina: sbarcherà sulla piattaforma streaming Netflix venerdì 24 febbraio 2023.

Qual è la trama di We Have a Ghost?

La storia del film segue la stessa premessa del racconto breve al quale si ispira. Tuttavia, essendo questa una pellicola, i personaggi vengono più drammatizzati, aggiungendo elementi di avventura e azione.

Il racconto inizia quando la famiglia Presley si trasferisce nella nuova casa e uno dei figli, Kevin, scopre che in soffitta c’è un fantasma. Anziché spaventarsi della presenza sovrannaturale, il ragazzo fa un video allo spirito, provando a spaventarlo, e lo carica immediatamente su YouTube. Quando il padre di Kevin scopre la presenza di Ernest, il fantasma, fa esattamente quello che ha fatto suo figlio: rendere virale sul web questa loro scoperta.

Purtroppo, però, oltre ai milioni di fan dei video, c’è anche la CIA, pronta a catturare il fantasma. Nel mentre, Kevin e Ernest sono diventati ottimi amici e il ragazzo vuole scoprire il passato di Ernest e della sua famiglia e di come siano passati a miglior vita. Con la CIA alle calcagna, Kevin, la sua famiglia e i suoi amici devono trovare il modo di salvare Ernest ed impedire che venga rapito dai militari.

Abbiamo un trailer?

Il trailer ufficiale è stato rilasciato da Netflix lo scorso 26 gennaio, facendo venire in mente agli spettatori le classiche storie con uno sfondo pauroso, costellato da azione e avventura. We Have a Ghost si potrebbe definire come un mix tra Casper e Ghost Hunters, con la differenza che il fantasma in questione è un uomo oltre la mezza età e pelato, non un simpatico e carino bimbo e il nemico, in questo caso, è la CIA.

Chi fa parte del cast di We Have a Ghost?

Kevin è interpretato da Jahi Di’Allo Winston (noto attore per film come Charm City Kings) ed Ernest da David Harbour (famoso attore per pellicole come Hellboy). Anthony Mackie, noto per il film The Falcon and the Winter Soldier, veste i panni di Frank Presley, il nuovo proprietario della casa infestata dal fantasma Ernest.

Oltre a questi tre personaggi, abbiamo anche Erica Ash, la madre di Kevin e moglie di Frank; Isabella Russo, che interpreta Joy, l’amica e vicina di casa di Kevin; Tig Notaro nei panni della Dottoressa Leslie Monroe, cacciatrice di fantasmi e agente del governo che vuole catturare Ernest e Jennifer Coolidge nel ruolo di famosa medium televisiva.

Chi sono i produttori di We Have a Ghost?

Il film è diretto da Christopher Landon, noto regista, produttore e sceneggiatore di pellicole come Disturbia, Paranormal Activity 2, 3 e 4, Happy Death Day, e il suo sequel, ovvero Happy Death Day 2U e Freaky. Tutti questi film sono di genere horror mixato con la commedia. I produttori di We Have a Ghost sono sia Landon che Manaugh, insieme ad Isaac Klausner, Korey Budd e John Fischer. Il direttore della fotografia è Marc Spicer, noto anche per film come Escape Room.

Quando sono iniziate le riprese di We Have a Ghost?

Nell’agosto del 2021, a New Orleans e Donaldsonville, in Louisiana, hanno cominciato a girare il film. Tuttavia, le riprese si sono interrotte a causa dell’uragano Ida. Dopo il tragico evento, la produzione è ripartita ed è terminata a ottobre, in Ascension Parish.