Cinema Joker 2 e The Batman 2 salvati dalle date di uscita | Pericolo sventato Di Federico Del Ferraro - 10

I cinecomics continuano la loro corsa nel mercato cinematografico moderno: nei prossimi anni arriveranno questi due sequel.

Nonostante la fallace reputazione che il mondo della DC Comics detiene sul grande schermo ci sono alcuni personaggi che non riescono proprio a fallire. Il primo, Batman, è tornato nel 2022 con la nuova iterazione diretta da Matt Reeves ed interpretata da Robert Pattinson, che ha conquistato il pubblico. Tre anni prima, nel 2019, usciva Joker di Todd Phillips, che dipingeva il villain più famoso del fumetto americano con nuovi colori, questo interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix; anche questo film è stato amatissimo in tutto il mondo.

Entrambi i film nascono dalle storie della DC Comics ma non condividono lo stesso universo, e questo pone un reale problema quando si parla di sequel. Infatti Joker: Folie à Deux e The Batman 2 arriveranno nei prossimi anni ed è inevitabile porli a confronto. Fortunatamente le date di uscita hanno salvato i due film da un destino davvero triste – quello della competizione reciproca che non avrebbe infine valorizzato niente e nessuno.

Le date di uscita di Joker 2 e The Batman 2

Joker: Folie à Deux è previsto per il 4 ottobre 2024, mentre The Batman 2 lo seguirà di 366 giorni ed uscirà il 5 ottobre 2025. La distanza fra i due film, sebbene non così grande – ci sono film divisi in parte che escono con distanze maggiori, vedi Dune – darà il tempo a Joker: Folie à Deux di respirare e fare il suo corso nelle sale cinematografiche ed in streaming senza concorrenza, per poi lasciare poi il palcoscenico a The Batman 2 l’anno successivo.

I punti di confronto fra The Batman 2 e Joker 2

The Batman 2 e Joker 2 vanno inevitabilmente a confronto principalmente per i personaggi che vi fanno parte. Il sequel di Todd Phillips vedrà ancora Joaquin Phoenix nei panni del Joker, mentre lo stesso antagonista comparirà in The Batman 2 con l’interpretazione di Barry Keoghan (Il sacrificio del cervo sacro, Gli spiriti dell’isola). Considerando quanto il pubblico è legato al personaggio in questione i confronti sarebbero stati continui e pressanti.

Ovviamente questi confronti ci saranno a prescindere dalle date di uscita e verranno tesi non solo tra i Joker di Phoenix e di Keoghan, ma anche con le precedenti interpretazioni di Heath Ledger, Jack Nicholson e Jared Leto. La cosa importante, come già sottolineato, è che i due film non si toglieranno pubblico a vicenda andando a creare delle fazioni di appassionati che difendono questa o quella interpretazione.

L’anno che separa le due date di uscite permetteranno a Phillips e Reeves di rinnovare e rimpolpare la loro visione di Gotham e al pubblico di gustarle senza sentire il bisogno di fare una classifica che per un certo tipo di cinema non è davvero utile a nessuno.