Un Posto al Sole, anticipazioni drammatiche: Rosa e Nunzio sono messi malissimo | Si prospetta il peggio

Una settimana tremenda per i protagonisti di Un posto al sole, sia Rosa che Nunzio non ce la faranno, la situazione è troppo grave.

Un posto al sole sta vivendo un momento critico. O meglio, i suoi protagonisti lo stanno vivendo. Le vicende ambientate nel Palazzo Palladini prenderanno una brutta piega, specialmente per alcuni dei personaggi che se la vedranno davvero brutta e correranno il rischio di non farcela.

Come gli spettatori più affezionati sapranno, Un posto al sole non è fatto solo di personaggi protagonisti e vari personaggi ausiliare che vi girano attorno. Ognuno può diventare protagonista, e le storie che li riguardano contano molto per il pubblico, così come contano molto per loro stessi: questa è la forza della soap opera più longeva d’Italia.

Ma partiamo dai personaggi che di fatto occupano una posizione da “protagonista vero” all’interno della narrazione: Marina e Roberto (Nina Soldano e Riccardo Polizzy Carbonelli). I due sono ancora alle prese con Ida (Marta Anna Borucinska), con la quale Marina avrà un nuovo faccia a faccia.

La vicenda coinvolge ormai anche Diego (Francesco Vitiello), che si scontra con il figlio di Roberto, Filippo (Michelangelo Tommaso) e apre una finestra di dialogo con la stessa Ida. A destare le preoccupazioni di Filippo è anche suo padre, Roberto, per via dell’ostilità ossessiva di quest’ultimo nei confronti del portiere Raffaele (Patrizio Rispo).

Nunzio ricoverato d’urgenza

Una linea narrativa che sta tenendo gli spettatori col fiato sospeso è quella di Nunzio (Vladimir Randazzo). Il giovane ha ora impiego presso il Caffè Vulcano, ma l’incontro con dei personaggi poco raccomandabili degenererà in un pestaggio ai danni dello stesso Nunzio. Ricoverato d’urgenza, Nunzio finirà nelle mani di Rossella (Giorgia Gianetiempo), casualità non senza conseguenze.

Riccardo (Mauro Racanati), compagno di Rossella, sarà non poco infastidito della vicinanza creatasi fra Nunzio e Rossella – che cominciava ad andare oltre il professionale. Con una scenata del tutto inopportuna Riccardo riesce ad allontanare Rossella da Nunzio, il quale rimarrà senza alcun angelo custode.

Rosa perde tutto?

Rosa (Daniela Ioia) riceverà una terribile notizia: rischia di perdere la sua casa. Abbattuta, chiederà aiuto a Clara (Imma Pirone) e ne riceverà anche da Giulia (Marina Tagliaferri), cominciando a combattere per mantenere ciò che le appartiene. Problemi anche fra Guido e Mariella (Germano Bellavia e Antonella Prisco), che dovranno risolvere per poter partire serenamente alla volta della Spagna.

Insomma, anche la prossima settimana di Un posto al sole non toglierà il piede dall’acceleratore e continuerà a stupire e sfidare il proprio pubblico con nuove svolte impreviste. Ogni personaggio sta vivendo una situazione in qualche modo estrema ed in cui rischia di perdere ciò che ha più a cuore, riuscendo a coinvolgere gli spettatori nelle loro intricate vicende.