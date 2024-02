Ripley, la serie Tv Netflix di cui tutti parlano: ma di cosa parla davvero? E perché sono tutti impazziti | Devi sapere che…

Su Netflix sta arrivando Ripley e si è già creato un gran fermento, ma perché tuti ne parlano? Ecco il motivo. Data di uscita e molto altro.

Tra le serie più attese in uscita su Netflix nei prossimi mesi c’è Ripley, un thriller psicologico che ha già messo in fermento tantissimi spettatori, i quali non vedono l’ora di gustarsi le puntate.

Ma cos’ha di tanto speciale la serie? Negli ultimi mesi ne stanno parlando ovunque, e più si avvicina il momento dell’uscita più l’entusiasmo cresce e si fa fatica a trattenersi.

La serie è stata annunciata per la prima volta nel 2019, quando è stato presentato il primo attore che è entrato a far parte della serie. Prodotto da Showtime e Endemol Shine North America, lo show conta 8 episodi.

Se siete tra quelli che aspettano con ansia la serie, avete già tutti i motivi per essere così impazienti. Se invece è la prima volta che la sentite dire, fareste meglio ad approfondirla per non perdere un gioiellino del genere.

Un’eredità speciale

Forse il nome vi ha fatto già suonare un campanello, ma in caso contrario vi sveliamo noi il motivo per cui la serie è tanto attesa: Ripley è basata sul romanzo di Patricia Highsmith Il talento di Mr. Ripley dal quale è stato tratto l’omonimo film del 1999 con protagonista Matt Damon. Acclamato da pubblico e critica, il film racconta di Tom Ripley, un vero e proprio “ladro d’identità” che finirà per imbarcarsi in un’avventura più grande di lui.

Nel film troviamo anche Jude Law nei panni di Dickie, figlio di un ricchissimo armatore che crede Ripley compagno di studi del figlio, e Gwyneth Paltrow nei panni di Marge Sherwood, la fidanzata di Dickie. La serie tv riprenderà esattamente la stessa storia: Ripley verrà mandato in Italia dal padre di Dickie per convincerlo a ritornare a casa, ma le cose non andranno come previsto.

Perché Ripley è tanto attesa?

Se non vi bastasse il fatto che la serie tv è la diretta “discendente” del film acclamato, un altro motivo per cui il prodotto è tanto atteso sta indubbiamente anche nel cast di alto livello, a cominciare da Andrew Scott: l’attore, già elogiato per il ruolo di Moriarty in Sherlock e del prete in Fleabag, è uno dei più amati della sua generazione e una vera rivelazione. Scott interpreterà proprio il protagonista, Tom Ripley, e la sua performance è attesissima.

Con lui ci sarà anche Johnny Flynn nei panni di Richard Green leaf, e la talentuosa Dakota Fanning nei panni di Marjorie Sherwood. Scommettiamo che siete in trepidante attesa di gustarvi questo nuovo prodotto Netflix. Ma quando uscirà? Stando all’ultimo trailer condiviso dalla piattaforma di streaming, Ripley sarà disponibile per la visione a partire dal 4 aprile prossimo. La serie tv non è ancora uscita e c’è già chi chiede una seconda stagione; speriamo che lo show rispetti le aspettative del pubblico.