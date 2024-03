Baba Vanga, la veggente ha terrorizzato tutti: attentati e guerra in Italia in questa data | Cresce la paura

La famosissima veggente Baba Vanga ha nuovamente parlato e la situazione nel nostro paese potrebbe diventare drammatica. L’ora più buia.

Baba Vanga ha parlato di nuovo e questa volta sono gli italiani a essere nei guai: la sua ultima profezia parla di un futuro pieno di morte e terrore per la Penisola. C’è da temere il peggio.

Conosciuta in tutto il mondo, la veggente fin da piccola diceva di riuscire a prevedere il futuro grazie a creature invisibili che le raccontavano il destino delle persone, senza però che lei potesse cambiarlo.

La donna ha anticipato molti disastri e sembra che sia stata in grado di predire la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la data di morte di Stalin, l’attentato alle torri gemelle e il disastro di Černobyl’.

Adesso tocca all’Italia soffrire: l’ultima profezia di Baba Vanga ha dipinto una fine terribile per gli italiani, tanto che l’intero Paese potrebbe scomparire in uno schiocco di dita.

Verità o bugia?

Baba Vanga è morta nel 1996, ma ha lasciato ai suoi seguaci tante profezie che si spingono oltre l’anno 5.000. Oltre a chi crede ciecamente alle sue parole, c’è anche chi solleva dei grossi dubbi sulla veridicità delle parole della donna, anche perché Vanga era analfabeta. Secondo molti è probabile che i suoi seguaci abbiano manipolato le sue parole per farle aderire alla realtà una volta che gli eventi si erano compiute.

Molte profezie sono state effettivamente cambiate negli anni, quindi il dubbio resta e non tutti credono alle previsioni della veggente. Chi ci crede, però, ha già il terrore di quello che potrebbe succedere nei prossimi anni: una delle profezie più orribili lasciate in eredità da Vanga descrive la fine definitiva dell’Italia. Bisogna sperare che non accada.

La terribile profezia di Baba Vanga

Purtroppo secondo la veggente il futuro per gli italiani è tutt’altro che roseo. Stando alle sue profezie, le quali coprono un arco temporale molto ampio, prossimamente l’Italia sarà vittima di un’invasione da parte degli stati Uniti. Questo dovrebbe accadere nel 2066: secondo la veggente, scoppierà una guerra talmente brutale che non esisteranno più alleati, ma tutti saranno nemici degli altri. Gli U.S.A., in particolare, riusciranno a conquistare la penisola tramite un’arma bellica del tutto innovativa, capace di congelare persone e cose.

L’unico aspetto positivo per il prossimo futuro è che, secondo Baba Vanga, ci saranno grandi progressi dal punto di vista medico e scientifico che miglioreranno la vita delle persone ed elimineranno gran parte delle malattie ora incurabili che ci colpiscono. Di fronte al rischio di una guerra e di un’invasione, però, si tratta di una soddisfazione abbastanza contenuta. Tutti sperano che la veggente si sia sbagliata e che di qui ai prossimi anni le cose migliorino.