Mahmood esce allo scoperto, altro che Mengoni: il fidanzato è un modello bellissimo | Il regalo lo ha tradito

Mahmood esce allo scoperto con il ragazzo che gli ha rubato il cuore e non è Mengoni, ma un bellissimo modello. Il regalo è dolcissimo.

Si torna a parlare di Mahmood e del suo compagno: dopo il presunto flirt con Mengoni che tutti avevano preso come una prova di una certa attrazione tra i due, il cantante è uscito allo scoperto con un ragazzo.

I fan sono rimasti increduli quando hanno visto di chi si tratta: parliamo di un modello bellissimo che sicuramente non passa inosservato, e infatti i due sono stati beccati subito in giro insieme.

Da sempre il cantante ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, ma adesso sembra che non ci siano più segreti, e questo ha reso felicissimi i fan che finalmente possono dare un volto al compagno di Mahmood.

Ormai i due non si nascondono più, e sarebbe inutile visto anche il regalo che si sono fatti e che hanno pubblicato anche sui social.

Il cantante esce allo scoperto

Durante Sanremo sono stati tanti i paparazzi che hanno cercato di carpire tutti i segreti personali dei cantanti, e molti hanno beccato Mahmood con un ragazzo bellissimo proprio insieme a lui. I due sono stati visti sia per le strade della città, sia nei ristoranti del posto, e diverse fonti sostengono che si sono anche baciati in pubblico.

Di recente i due sono stati visti nuovamente al ristorante con amici e con la famiglia del cantante, quindi molti ritengono che la cosa sia stata ormai ufficializzata e non ci sia più nulla da nascondere. A confermare la situazione ci sarebbe anche un regalo molto dolce che i due si sono scambiati.

Regalo dolcissimo per Mahmood

L’uomo misterioso sempre vicino a Mahmood è Noah Oliveira, un modello bellissimo che da anni accompagna il cantante agli eventi più importanti. Molti giornali di gossip sostengono che i due siano fidanzati, ma come sappiamo bene il cantante milanese è molto riservato e non ha mai confermato o smentito il tipo di legame col modello. C’è chi dice che i due sono solo amici, e chi invece è sicuro che ci sia qualcosa di più tra i due.

A dimostrarlo secondo molti sarebbe anche la torta per San Valentino che entrambi hanno condiviso nelle proprie storie. Non è chiaro se sia stato semplicemente un gesto d’affetto o se effettivamente i due siano fidanzati, e da quanto. I fan quando hanno visto la torta sono letteralmente impazziti e ancora oggi continuano a cercare di capire se i due stiano insieme, visto che sono diventati ormai inseparabili. Per ora ci sono solo indiscrezioni e Mahmood difficilmente confermerà o smentirà le voci. Solo il tempo ci dirà come finirà tra i due, ma quel che è certo è che sono molto legati.