Ballando con le stelle, purtroppo non la rivedremo più: il motivo è serissimo | La notizia arriva come un fulmine

Un dispiacere enorme per tutti i fan, ma purtroppo non rivedremo più proprio lei, la più amata. Non sarà più la stessa cosa.

Ballando con le stelle è diventato ormai un punto di riferimento per tantissimi spettatori: da anni il programma Rai attira milioni di italiani il sabato sera, registrando uno share molto alto.

Merito in gran parte di Milly Carlucci, la conduttrice della serata che accompagna i concorrenti tra un ballo e l’altro e cerca di mediare tra la giuria e i VIP, riuscendo a calmare gli animi.

Purtroppo però le cose stanno per precipitare e presto il programma cambierà completamente rotta: dovremo dire addio al volto della trasmissione. La scelta è stata praticamente obbligata.

Il motivo dietro questo cambiamento è molto serio e i fan della trasmissione lo hanno capito, ma fanno fatica a credere che non rivedranno più proprio lei, uno dei pilastri del programma.

Il futuro del programma

Nella passata edizione di Ballando con le stelle a trionfare è stata Wanda Nara in coppia col ballerino Pasquale La Rocca. Si tratta di una delle poche edizioni dove il pubblico si è trovato d’accordo col coronamento dei vincitori: i due se lo meritavano e lo hanno dimostrato durante ogni puntata. Adesso però bisogna cominciare a pensare al 2024.

Milly Carlucci è impegnatissima a scegliere i prossimi concorrenti, e già cominciano a uscire i primi nomi. Pare che tra questi ci sia quello di BigMama, ma per ora sono solo indiscrezioni che verranno confermate o smentite nei prossimi mesi. Ma c’è una cosa che preoccupa enormemente i fan del programma: nella prossima edizione potrebbe mancare uno dei volti cardine, cambiando tutto.

Ballando con le stelle, edizione a rischio per lei

Nella scorsa edizione abbiamo fatto la conoscenza di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, il quale ha gareggiato insieme alla maestra Lucrezia Lando. I due si sono trovati subito in sintonia, tanto che è scoccata la scintilla dell’amore e ora fanno coppia fissa. La notizia ha reso molto felici i fan, ma poi è emerso qualcosa di più: sembra che la ballerina sia in dolce attesa, o perlomeno questo è ciò che è emerso da una delle ultime ospitate della coppia.

I due hanno partecipato a La volta buona di Caterina Balivo e i fan si sono accorti subito che Lando aveva la pancia più prominente rispetto al solito. Anche la conduttrice lo ha notato e lo ha fatto presente alla coppia, ma i due hanno negato che la ballerina fosse incinta. Le discussioni però non si fermano e i fan non credono alle parole della coppia. Il problema però è che, se fosse vera la notizia, Lando non potrebbe più prendere parte al programma. Un vero peccato per tutti i suoi fan, ma sicuramente lei sarà felicissima di affrontare una nuova parte della sua vita.