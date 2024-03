Ricchi e Poveri, “fidanzati in casa”: la verità sulla storia d’amore del duo | Il retroscena è bollente

Finalmente viene alla luce la verità sulla presunta relazione amorosa tra Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri. Il fidanzamento…

Sono i protagonisti di Instagram e TikTok anche se hanno un superato di un po’ l’età media dei social: parliamo dei Ricchi e Poveri, ovvero dei cantanti Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

I due si sono esibiti in gara a Sanremo con la canzone Ma non tutta la vita, un pezzo che non ha raggiunto la cima della classifica ma ha fatto breccia nel cuore dei giovanissimi che ora la cantano e ballano.

Il feeling tra i due artisti è innegabile, tanto che ha portato molti telespettatori a chiedersi se i due stiano insieme. Ultimamente appaiono sempre in coppia sui social e sembrano avere nuovi progetti all’orizzonte, quindi la domanda è lecita.

Legati dal successo a partire dagli anni ’60-’70, Angelo e Angela sono sulla bocca di tutti, ma c’è ancora qualche mistero che deve essere svelato.

I Ricchi e Poveri

Angelo e Angela non sono gli unici componenti dei Ricchi e Poveri, almeno non se ci si riferisce al gruppo storico dietro successi come Sarà perché ti amo, La prima cosa bella o Che sarà: insieme a loro il gruppo comprendeva anche Marina Occhiena e Franco Gatti. I quattro hanno cavalcato insieme l’onda del successo fino al 1981, anno in cui Occhiena abbandonò il gruppo dopo un’accesa lite, provocata in parte anche per via del tradimento del compagno di Angela proprio con Marina.

Nonostante il brusco addio, il trio ha continuato ad avere un enorme successo anche negli anni ottanta e ha proseguito con vari tour anche negli anni ’90. Nel 2016 il gruppo, ancora in attività, ha salutato anche Franco Gatti, il quale ha deciso di ritirarsi dalla carriera per stare con la sua famiglia. Gatti è morto poi nel 2022. Angelo e Angela hanno continuato a portare alto il nome del gruppo e lo hanno dimostrato anche all’ultima edizione di Sanremo. Che ci sia qualcosa di più tra i due che una semplice amicizia?

La verità sul fidanzamento

Molti si sono chiesti se effettivamente Angelo e Angela stiano insieme oppure no, e la verità vi stupirà: i due sono stati davvero fidanzati, ma erano molto giovani, neanche maggiorenni. I due si sono messi insieme quando il gruppo si era appena formato e sono diventati fidanzati in casa, ma la relazione purtroppo si è conclusa neanche un anno dopo. Il motivo? Angelo faceva strage di donne e ad Angela la situazione non piaceva. Le cose si sono complicate e i due hanno deciso di lasciarsi, ma non hanno mai smesso di volersi bene.

Oggi i due vivono con i rispettivi compagni e sono felici dei loro matrimoni, e considerano il loro rapporto come quello tra fratello e sorella. I due, insieme a Marina Occhiena e Franco Gatti, hanno vissuto gran parte della loro vita a stretto contatto e l’affetto non ha fatto che aumentare negli anni. Così si infrange il sogno di molti di vederli insieme, ma niente paura: i due hanno un legame molto profondo che niente riuscirà a scalfire, e il successo di Sanremo non farà che renderlo più forte.