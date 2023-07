News Isola dei Famosi: lutto improvviso, arriva la notizia in poche ore | Reazione disperata Di Ambra Ferri - 15

Tragedia all’Isola dei Famosi: una concorrente vive un lutto improvviso che la devasta, proprio durante l’esperienza più bella.

Chi partecipa per un reality show parte a cuor leggero: vive l’esperienza come un’opportunità per staccare dalla quotidianità, fare nuove avventure, conoscere nuove persone e lati inediti di sé.

Quando si è lontani da casa e sotto le telecamere non si vorrebbero mai ricevere cattive notizie. Purtroppo, però, durante l’ultima edizione qualcuno ha dovuto affrontare un lutto improvviso che l’ha fatta soffrire moltissimo.

La morte ha colto di sorpresa tutti gli operatori del settore e ancora se ne parla tra i corridoi Mediaset. Ecco cosa è accaduto quando è stata annunciata la triste notizia.

Terribile lutto all’Isola dei Famosi

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha attraversato il mondo intero in pochi minuti, arrivando fino in Honduras, dove alloggiavano i concorrenti dell’Isola dei Famosi. La dipartita del Cavaliere è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Berlusconi, infatti, sembrava essersi ripreso dopo 45 giorni di ricovero. Nessuno temeva più che la morte fosse dietro l’angolo: le cure procedevano e bene e si era recato all’Ospedale San Raffaele di Milano proprio per dei controlli di routine. Il 12 giugno, però, l’Italia ha dovuto salutarlo per sempre.

Nel giorno della scomparsa del fondatore di Mediaset tutto si è fermato: le reti televisive italiane si sono unite per ricordare Berlusconi e il suo operato nel nostro paese. Proprio quella sera sarebbe dovuta andare in onda la semifinale dell’Isola dei famosi, che per ovvi motivi è saltata.

La reazione disperata di Helena Prestes

Ad Alvin è toccato l’amaro compito di avvisare i naufraghi della dipartita di Silvio Berlusconi: i concorrenti sono rimasti sotto shock di fronte alla notizia. Helena Prestes in tempi non sospetti aveva già domandato come stesse il Cavaliere, stupendo il pubblico a casa per quell’interessamento inaspettato. Terminato il reality, la modella è stata ospite di Giada De Micheli durante il programma radiofonico Non Succederà Più. In quell’occasione ha spiegato cosa è accaduto quando Alvin ha comunicato la tragica notizia: “Quando lui è morto è stato uno shock. Non lo conoscevo, è stato triste anche perché c’era la puntata quel giorno. Non ho pianto solo per quello, ero sconvolta per tante cose. Avrei voluto conoscerlo”.

“Prima di partire Carlo mi ha fatto vedere un documentario su di lui ed era una persona straordinaria – ha aggiunto – . Io sono una persona che sogna alto, voglio conoscere tutte le persone importanti. Conosco Leonardo Di Caprio, Kanye West”. Ecco perché dopo aver appreso la notizia ha urlato: “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste”. Insomma, un retroscena molto triste che spiega bene qual era l’umore in Honduras.