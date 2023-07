News Al Bano: “morto di fama”, ha usato la figlia per scopi personali | Le accuse sono tremende Di Didi Kera - 12

Il cantautore ha rivelato che nel momento più doloroso della sua vita, ha dovuto fare i conti con un altro incubo.

Albano Antonio Carrisi, meglio noto agli italiani e nel mondo con lo pseudonimo di Al Bano, è uno dei cantautori che hanno fatto la storia della musica del Bel Paese. Albano è stato in grado di incantare e far innamorare i suoi fan non solo grazie al talento musicale, ma anche alla storia d’amore intensa che Al Bano ha vissuto con Romina Power, sua moglie dal 1970 fino al 1999.

I due si sono separati proprio a ridosso degli anni 2000, per poi avere il divorzio ufficiale nel 2012. Al Bano e Romina si sono amati tanto, ma hanno dovuto affrontare anche una pena che avrebbe messo in difficoltà e diviso qualunque coppia di innamorati.

Durante il Capodanno a cavallo tra il 1993 e il 1994, la loro primogenita, Ylenia, è scomparsa nel nulla e all’improvviso. Molti hanno sempre ipotizzato che la ragazza si sia tolta la vita, mentre altri credono che sia fuggita dalla vita mondana e sempre sotto le luci della ribalta dei suoi genitori che, soprattutto all’epoca, erano sulla vetta del loro successo più sfavillante.

Dopo che Ylenia è sparita dalle loro vite, il rapporto tra Albano e Romina è andato sempre più scemando, fino a quando hanno deciso di separarsi nel 1999. Sebbene sia passato molto tempo da quando Ylenia non è più nelle loro vite, il dolore non è mai passato dal cuore di mamma e papà. Mentre la prima è convinta che lei sia fuggita, il secondo crede che, invece, Ylenia si sia suicidata.

L’intervista tragica di Al Bano

Pochi mesi fa, Albano è stato ospite a Belve, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, e durante la sua intervista l’artista ha rivelato dei retroscena personali inediti. L’uomo ha confessato: “Parlare della sua scomparsa è come riaprire una ferita violenta. È stato l’unico momento in cui sono diventato un anti-Cristo, un anti-Dio. Mi sono sentito violentato da quella forza superiore che è Dio.

Erano notti in cui, per dormire, prendevo il Lexotan, erano quelle notti che non finivano mai, neanche durante la giornata. Quel dolore che si fa sentire anche adesso”. Con queste frasi, Albano ha descritto come la perdita di sua figlia lo ha distrutto interiormente e come, anche oggi, il dolore non lo abbandona mai.

Le accuse e l’amore per Romina Power

Queste rivelazioni nascono dal fatto che, di recente, Al Bano si è visto puntare il dito contro da un giornalista: “Al dolore si aggiungeva altro dolore. Un giornalista famoso disse che avevo mia figlia nascosta in casa per farmi pubblicità. Lo avrei strozzato. Chiamai il giornale, e dissi loro di vergognarsi. Che non avevano rispetto per quello che stavo vivendo io e la mia famiglia”.

Tutto questo caos mediatico è dovuto solamente al fatto che la figlia scomparsa è di un personaggio famoso ed amato dagli italiani e parlarne non stanca mai le persone. Tranne, ovviamente, i diretti interessati. Tuttavia, Albano ha speso anche dolci parole nei confronti di Romina Power: “Romina l’ho amata più dei miei figli. È stato un grande amore da ambo le parti, purtroppo poi è finito”.