News Flavio Insinna: entra in studio completamente ubriaco | Caos in diretta Di Marina Drai - 13

In una delle puntate de L’eredità Flavio Insinna ha dovuto fare i conti con un comportamento vergognoso di un concorrente.

Flavio Insinna, amato conduttore de L’eredità, ha dovuto affrontare una situazione tutt’altro che semplice nel suo programma. Il pubblico di certo si ricorderà per un po’ quello che è accaduto durante la trasmissione, non nuova a comportamenti strani dei concorrenti.

Il successo di Insinna tra il pubblico gli ha garantito di ottenere un nuovo programma: a partire dal 22 luglio condurrà su Rai1 Teche Show, un programma composto da 6 puntate monografiche che riporteranno il pubblico indietro nel tempo.

“Non farò il conduttore, mi piace più l’immagine della porta girevole, dell’attore narratore che dopo 7-8 minuti che vedi e ascolti quell’intervista, quel duetto, quell’unplugged che non ricordavi entra e dice: ecco, a quel concerto poi è successo questo e il racconto riparte dalle nostre meravigliose teche” ha raccontato, intervistato sui suoi nuovi progetti.

Diversi i protagonisti delle puntate: si parte con Gianni Morandi, passando poi a Claudio Baglioni, Gigi Proietti, Lucio Battisti e Raffaella Carrà; infine, l’ultima puntata sarà dedicata ai luoghi di Fiorello.

Flavio Insinna e L’eredità

Flavio Insinna ha dovuto raccogliere un lascito importante quando ha cominciato a occuparsi de L’eredità: il programma era legato da molti anni al volto insostituibile di Fabrizio Frizzi, la cui scomparsa ha sconvolto pubblico e colleghi in Rai. Insinna, però, è riuscito a rispettare la conduzione del collega, conquistando di nuovo il pubblico e diventando uno dei conduttori più amati del momento.

Ora sembra che anche il conduttore romano lascerà il programma; al suo posto dovrebbe subentrare Pino Insegno che ha già avuto esperienza nei quiz show. Di fronte alla notizia dell’addio, il pubblico si è sentito di nuovo orfano di conduttore, ma siamo sicuri che Insegno saprà cavarsela al meglio.

Entra in studio ubriaco

Ciò che è accaduto durante una delle ultime puntate de L’eredità ha dell’incredibile: uno dei concorrenti del quiz show si è presentato in studio completamente ubriaco. È questo ciò che sostiene il web di fronte ai suoi comportamenti eccentrici, cominciati fin dal primo ingresso in studio. Il pubblico si è accorto subito che qualcosa non andava, ma poi la situazione è peggiorata.

Di fronte alle domande di Flavio Insinna, il concorrente ha cominciato a rispondere in maniera molto strana; in una domanda di geografia, poi, ha dato il meglio di sé: dovendo rispondere a un quesito sulla Puglia, la cui risposta era “Ostuni”, il concorrente ha risposto “Postumi”, scatenando l’ilarità del pubblico in studio e a casa. I suoi continui comportamenti eccentrici hanno però fatto nascere diverse polemiche, ancora implacabili.