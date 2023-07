News Multa da 3.000 € se fai queste cose in spiaggia: la legge non transige più | Attenzione! Di Mia Lonigro - 15

Ci sono alcune regole fondamentali da seguire se si vuole andare in spiaggia e godere delle bellezze dell’estate: fate attenzione!

Il giusto comportamento da adottare in spiaggia è un aspetto fondamentale per garantire una piacevole esperienza a tutti i bagnanti e, allo stesso tempo, preservare l’ambiente marino.

Secondo il Codice della Navigazione e il buon senso, è importante seguire alcune regole per evitare sanzioni economiche e rispettare l’ambiente circostante. L’estate è una stagione molto attesa, in cui molti di noi amano trascorrere del tempo al mare e godersi la spiaggia.

Tuttavia, dobbiamo ricordare che è necessario assumere atteggiamenti corretti durante la nostra permanenza sulle spiagge, non solo per una questione di rispetto verso l’ambiente e gli altri bagnanti, ma anche perché comportamenti scorretti possono costarci care sanzioni.

Le multe per comportamenti non adeguati possono arrivare anche a cifre esorbitanti, raggiungendo i 3000 euro. Tra le sanzioni più severe si trovano quelle relative alla deturpazione dell’ambiente, come lasciare la sabbia e la spiaggia sporche. È importante ricordare che una spiaggia pulita è un bene comune che va preservato per il bene di tutti.

I comportamenti più scorretti

Un altro comportamento sbagliato che va evitato è sicuramente gettare mozziconi di sigarette nel mare. Oltre a rappresentare una grave forma di inquinamento, questo gesto può danneggiare la fauna marina e compromettere la qualitàdell’acqua. Si raccomanda pertanto di utilizzare appositi posacenere o di gettare i mozziconi nei contenitori predisposti per i rifiuti.

Per quanto riguarda le spiagge libere, è assolutamente vietato occupare spazio con ombrelloni o lettini durante la notte, con l’unico scopo di prenotare il posto per il giorno successivo. Questa pratica è espressamente vietata dall’articolo 1164 del Codice della Navigazione e le multe previste possono variare da 1.032 a 3.098 euro. Rispettare le regole e consentire a tutti di usufruire in modo equo dello spazio disponibile diventa, quindi, una condizione necessaria.

Le regole dell’estate

Il rispetto delle norme di comportamento in spiaggia è essenziale per una convivenza armoniosa e per la salvaguardia dell’ambiente marino. Oltre alle conseguenze legali, comportamenti scorretti possono danneggiare l’ecosistema costiero e compromettere la bellezza delle nostre spiagge. Pertanto, è responsabilità di ognuno di noi adottare un comportamento adeguato, rispettoso e consapevole, garantendo così a tutti una piacevole esperienza balneare.

Sporcare, deturpare il suolo pubblico è un’azione condannabile non solo dalla legge ma punibile dal punto di vista etico: è questo che vogliamo insegnare alle future generazioni? Pertanto, divertirsi in un ambiente pulito e privo di intoppi di alcun genere non è solo un diritto di ognuno ma anche un sacrosanto obbligo.