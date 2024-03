Ornella Vanoni, “Ho perso tutto” rimasta in bancarotta: ecco perché ancora lavora | Lo ha dovuto dire

Arriva una confessione davvero allarmante da Ornella Vanoni rimasta senza nemmeno un soldo nonostante abbia lavorato per tutta la vita.

Ornella Vanoni ha lasciato tutti senza parole dopo l’incredibile confessione ai giornalisti: purtroppo la cantante ha sofferto perdite ingenti di soldi tanto da rimanere quasi all’asciutto.

Una situazione tremenda che nessuno si aspettava, soprattutto da una star come lei. Eppure è proprio questo il motivo per cui lavora ancora oggi.

La cantante ha messo a nudo i suoi segreti sfidando la difficoltà di aprirsi e di confessare certe cose, ma ha subito recepito l’amore dei fan. Di fronte a una disgrazia del genere era impossibile non dire o fare nulla.

Le sue parole hanno fatto gelare il sangue nelle vene agli italiani e ancora oggi non si parla d’altro che della sua situazione disastrosa. Un vero dramma.

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 ed è diventata famosa per il suo stile vocale distintivo e per le sue interpretazioni emozionanti. La cantante ha collaborato con molti artisti di spicco nel corso degli anni e ha pubblicato numerosi album di successo, tanto che la sua musica continua a influenzare intere generazioni di artisti italiani.

Di recente è stata ospite da Fabio Fazio e ha contagiato tutti con la sua immancabile simpatia. La cantante non è nuova a gag esilaranti, e infatti ancora una volta ha fatto ridere di cuore il pubblico. Ma c’è anche un aspetto molto triste della sua vita che è emerso proprio di recente e ha sconvolto l’opinione pubblica.

La confessione straziante

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la cantante ha rivelato qualcosa di impensabile: al contrario di ciò che molti pensano, Ornella Vanoni non è milionaria, anzi, ha ben pochi soldi rispetto a ciò che uno si aspetterebbe. I motivi sono diversi: la cantante per anni è stata presa in giro da chi organizzava i suoi tour e riceveva molto meno di ciò che le spettava; inoltre, la donna ha speso molti dei suoi soldi acquistando case e rivendendole a un prezzo molto inferiore rispetto a quanto valevano, perché era sempre sola e non aveva occasioni per accogliere ospiti.

Le parole della cantante hanno fatto rabbrividire molti e i suoi fan hanno inviato tantissimi messaggi di sostegno alla donna. Vanoni ha anche parlato dei suoi grandi amori, tra i quali anche Gino Paoli con cui ha un bellissimo rapporto tuttora, ma anche del suo periodo buio di depressione che non ha fatto altro che peggiorare la gestione delle finanze. Ornella Vanoni ha messo a nudo le sue debolezze e si è dimostrata una donna molto forte nonostante le avversità che ha dovuto attraversare.