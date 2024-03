Kate Middleton, “In questi casi l’aspettativa di vita è di…”, il medico rompe il silenzio | Le vere condizioni sono

Dopo la bruttissima notizia che ha colpito Kate Middleton adesso parla il medico e spiega l’aspettativa di vita in questi casi.

Pochi giorni fa un annuncio tremendo ha scosso il Regno Unito e non solo: Kate Middleton ha rivelato di star combattendo contro un cancro.

A gennaio si era diffusa la notizia che la principessa era stata ricoverata per un intervento all’addome, ma non erano stati forniti ulteriori dettagli: la famiglia reale britannica aveva mantenuto il massimo riserbo.

Dopo due mesi è emersa la triste verità: la principessa sta combattendo con un brutto male. Tutto il mondo è col fiato sospeso per sapere qualcosa di più sulla sua reale condizione.

Ma ecco che sono emersi altri dettagli sull’annuncio che hanno ribaltato totalmente la notizia, svelando segreti che la principessa stava cercando di nascondere.

Kate Middleton è malata

Come dice lei stessa nel video, Kate Middleton ha pensato bene alle parole da usare per informare il suo popolo e il mondo intero di essere malata. La scelta non è stata semplice, considerando tutto ciò che ha comportato la notizia, ma era doverosa per rispondere alla preoccupazione di chi la supporta da sempre, sia lei che la corona.

L’annuncio ha spiazzato tutti, ma qualcuno sottolinea che c’è qualcosa di strano in tutto ciò. Un medico ha cercato di dare risposta alle perplessità delle persone, spiegando qual è la vera condizione di Kate Middleton e quale potrebbe essere l’aspettativa di vita.

La verità dietro l’annuncio

Purtroppo il video lo abbiamo visto tutti e non è strano essersi sentiti così tristi dopo l’annuncio della principessa: Kate Middleton è amata e rispettata in tutto il mondo ed è difficile accettare una notizia del genere, soprattutto vista la sua giovane età. Sono in tanti a chiedersi che tipo di cancro l’abbia colpita e soprattutto a domandarsi quale sia l’aspettativa di vita. Jonathan Reiner, un medico statunitense, ha provato a rispondere alla domanda spiegando che la chemioterapia preventiva non serva a nulla e che c’è qualcosa che la principessa sta nascondendo.

Il medico ritiene infatti che l’equipe che ha assistito la principessa sapesse già che c’era la patologia e che non si sarebbe spinta a fare quell’intervento se non fosse stata a conoscenza della sua condizione. Ecco perché, a suo dire, non si tratta di chemioterapia preventiva come ha spiegato la principessa, ma di una cura vera e propria. Quanto all’aspettativa di vita, al momento non è semplice fare previsioni senza conoscere nel dettaglio di quale tumore si tratta. Sicuramente la principessa sarà seguita dai maggiori esperti del settore e le auguriamo di guarire al più presto.