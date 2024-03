Kate Middleton ha dovuto abortire, non era di William: esce un’inquietante indiscrezione dai giornali britannici | Come Diana anche lei…

Alcune inquietanti indiscrezioni che parlano della morte di Kate Middleton, era incinta non di William. Quella del video non è lei.

Inquietanti indiscrezioni parlano di un destino infausto di Kate, ormai sostituita da una sosia. Ma cosa sta succedendo a Kensington Palace?

La famiglia reale britannica è da sempre stata al centro del gossip del Regno Unito ma anche del resto del mondo. Nelle ultime settimane, i pettegolezzi sul futuro erede al trono, William, e sulla moglie Kate Middleton sono notevolmente aumentati.

Quando ormai due mesi fa Kate è stata ricoverata in ospedale, tutto il mondo è rimasto sorpreso dalla notizia. La principessa ha trascorso tredici giorni all’ospedale britannico, la London Clinic, per poi tornare all’Adelaide Cottage a Windsor. A seguito dell’intervento all’addome effettuato alla London Clinic, e dopo la degenza, Kate Middleton è stata dimessa.

I sudditi hanno iniziato a preoccuparsi per l’assenza di Kate, nonostante un comunicato diffuso a inizio marzo da Kensington Palace rassicurasse tutti sulle condizioni di salute della principessa. Tra i pettegolezzi relativi all’uscita di scena di Kate quello che si è affermato di più riguarda la presunta relazione di William con un’altra donna, l’ex modella Rose Hanbury. In queste ore però le indiscrezioni che stanno trapelando sembrano essere decisamente più inquietanti.

Cosa sta succedendo a Kensington Palace? Inquietanti pettegolezzi circolano sulla sorte della principessa Kate

Teorie sempre più assurde stanno circolando sui social network, ma anche su alcuni giornali britannici. C’è chi dice che Kate sia deceduta, chi invece che sia in crisi con William. Per sostenere la morte della principessa, i tabloid ricordano che il logo della BBC è apparso di colore nero esattamente come quando morì la regina Elisabetta. In realtà il logo della BBC è sempre stato bianco e nero e ad essere vestiti di nero in occasione della morte della regina sono stati solo i giornalisti e conduttori.

La morte della principessa è sicuramente solo un’ipotesi fantasiosa portata avanti sui social. Allo stesso modo come frutto di invenzione saranno le ragioni per cui Kate sarebbe stata operata. Secondo molti appassionati della famiglia britannica, infatti, l’intervento di Kate è stato voluto dalla famiglia reale per far abortire la principessa che aspettava un figlio da un presunto amante.

Indiscrezioni sull’amante di Kate e sulla sua maternità: gossip e teorie fantasiose sulla principessa britannica

Secondo alcune fonti citate da “Vanity Fair” e “Di Lei”, le voci sui presunti tradimenti di William con la presunta amante Rose Hanbury sono aumentate durante il periodo di malattia di Kate Middleton. Adesso però i social sostengono che anche Kate avesse un amante, Sir Thomas Kingston. L’uomo, un cugino acquisito di William , è stato ritrovato morto in circostanze sospette pochi giorni fa e proprio questo particolare ha scatenato una pioggia di pettegolezzi.

Secondo i social, l’uomo sarebbe stato l’amante di Kate e per questo sarebbe stato ucciso proprio per ordine di William. Un ultimo video diffuso sul web, infine, mostra William in compagnia di una donna che quasi sicuramente non è Kate, ma una sua sosia. Ma cosa sta succedendo alla famiglia reale?