Gianluca Fru, “Ho deciso di mollare i…”: è finita davvero così | Cambia per sempre con i The Jackal

Gianluca Fru ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, un allontanamento che gli cambia la vita con i The Jackal.

Dalla comicità al travel show: la carriera di Fru, al secolo Gianluca Colucci, sta prendendo una piega inaspettata. Dopo anni di successi con il collettivo “The Jackal”, il comico calabrese si è cimentato in una nuova avventura come inviato speciale e co-conduttore di Pechino Express.

Un addio ai The Jackal? La partecipazione di Fru al programma di Sky ha fatto storcere il naso a qualcuno, alimentando dubbi sul suo futuro all’interno del gruppo. Le sue parole in un’intervista a Vanity Fair hanno forse chiarito le polemiche.

Fru ha ammesso che la sua vita ha preso una “strada del tutto nuova”. Pechino Express gli ha dato la possibilità di esplorare nuove passioni e di mettersi alla prova in un contesto diverso. La rivelazione dopo la lunga intervista al Vanity Fair ha sconvolto tutti.

Infatti, è arrivata una dichiarazione forte che nessuno si aspettava. Un futuro da “Jackal” itinerante? Quel che è certo è che il suo talento e la sua ironia non passeranno inosservati, ovunque decida di andare.

Gianluca Fru dei The Jackal: la delusione del teatro e la rinascita con il gruppo

L’intervista a Vanity Fair ci offre uno spaccato inedito della vita di Gianluca Fru, un artista che ha fatto della risata la sua ragione di vita. Fin da bambino, Fru era un vero e proprio “animale da palcoscenico”, capace di intrattenere familiari e amici con le sue imitazioni e i suoi sketch. La sua passione per il teatro era talmente forte che lo spinse a iscriversi a un corso di recitazione alle medie.

Tuttavia, l’esperienza teatrale non si rivelò come sperava. Il maestro del corso, descritto da Fru come “molto rigido”, impose un metodo di insegnamento che non si adattava alla sua personalità estroversa e creativa. “Mi sentivo frustrato e bloccato”, racconta il comico. “Alla fine, ho deciso di mollare. È stato un momento difficile, pensavo di aver perso per sempre la mia passione“.

La svolta con i The Jackal

Fortunatamente, il destino aveva in serbo per lui un futuro ben diverso. L’incontro con i The Jackal, un gruppo di comici napoletani, rappresentò una vera e propria svolta nella sua vita. In loro, Fru trovò un ambiente creativo e stimolante, in cui poteva finalmente esprimere liberamente il suo talento. Insieme ai The Jackal, Fru ha dato vita a una serie di video virali che hanno conquistato il web, ottenendo milioni di visualizzazioni. Il loro successo li ha portati a realizzare serie tv di successo come “Gli effetti speciali” e “SocialAddiction”, e film come “Il vegetale”.

Nonostante la delusione iniziale, Fru non ha mai rinunciato alla sua passione per la comicità. Grazie al suo talento e alla sua determinazione, è riuscito a trasformare la sua passione in un lavoro di successo, diventando uno dei comici più amati d’Italia.