Joe Barone, la morte dopo l’arresto cardiaco: ecco le cause della morte | Un dramma imprevedibile

Una tragica morte quella di Joe Barone che lascia questa terra a 58 anni, stroncato da un arresto cardiaco. Ecco cos’è successo.

È con profonda tristezza che la Fiorentina e il mondo del calcio italiano annunciano la scomparsa di Joe Barone, Direttore Generale del club viola, avvenuta il 19 marzo 2024 all’età di 57 anni.

Barone era ricoverato da due giorni all’ospedale San Raffaele di Milano dopo un grave malore occorso domenica 17 marzo, alla vigilia della partita di campionato contro l’Atalanta, poi rinviata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella famiglia viola e in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Nato a New York da genitori siciliani, Barone aveva una doppia cittadinanza italiana e americana. Aveva iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come agente di giocatori, per poi approdare alla Fiorentina nel 2012 come Direttore Generale.

In questi anni ha contribuito a costruire una squadra solida e competitiva, che ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la qualificazione in Europa League. I funerali di Joe Barone si terranno negli Stati Uniti, dopo una messa a Pozzallo, in Sicilia, il 25 marzo.

Le cause della morte di Joe Barone, dirigente della Fiorentina

Il 19 marzo 2024 ha segnato la scomparsa di un pilastro della Fiorentina, Giuseppe Barone, noto come Joe Barone, a causa di un tragico incidente cardiaco. Questo uomo di 58 anni, figura fondamentale nel panorama calcistico italiano, è stato colpito da un attacco cardiaco domenica scorsa mentre si trovava a Bergamo, in attesa della partita della sua squadra contro l’Atalanta, partita che è stata successivamente rinviata.

Il suo stato di salute è peggiorato rapidamente, portandolo al decesso presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Barone aveva subito un intervento per l’occlusione delle arterie coronarie, tuttavia, nonostante il successo dell’operazione, i medici avevano valutato le sue condizioni cliniche come critiche. Negli ultimi tempi, si era diffuso un senso di pessimismo riguardo a un eventuale miglioramento della sua situazione.

La Vita e l’Eredità del direttore

Giuseppe Barone, di origini italo-statunitensi, è nato in Sicilia il 20 marzo 1966 e ha trascorso la sua infanzia a New York dopo essersi trasferito con la sua famiglia nel 1974. Laureatosi, ha avviato la sua carriera nel settore bancario prima di intraprendere un cammino legato al mondo del calcio, trovando una figura chiave in Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina.

Joe ha svolto il ruolo di direttore generale del club, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e successo. La sua perdita è stata ampiamente sentita non solo dal mondo del calcio ma anche dalla comunità viola, che lo ricorderà per il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione alla squadra.