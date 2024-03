Vite al limite, è morto poco dopo le riprese: per il Dottor Now nessuna speranza | Lutto inaspettato

Il programma Vite al limite è stato colto da un tremendo e improvviso lutto, lui se n’è andato poco dopo le riprese dell’ultima puntata.

Purtroppo una nuova tragedia ha colpito Vite al limite, e questa volta sarà molto difficile riprendersi. Un tremendo lutto si è abbattuto su tutta la produzione.

L’evento ha scosso molto i fan del programma e ora si chiedono come proseguiranno le cose. Sicuramente è difficile riprendersi dopo una notizia del genere, considerando anche come è successo.

Infatti il decesso è avvenuto subito dopo le riprese della puntata: sembrava essere andato tutto per il meglio e invece è accaduto l’irreparabile.

La notizia è stata rivelata solo ora e ha fatto subito il giro del mondo. Tanti dei pazienti che hanno partecipato al programma hanno espresso il loro dolore.

Fan nel dolore

Vite al Limite è un programma molto seguito in tutto il mondo: sono in tantissimi i telespettatori che non si perdono una puntata, curiosi di conoscere i pazienti del dottor Nowzaradan di seguire il loro percorso, tifando per la loro guarigione. Chi si affida al medico è arrivato al limite e ha bisogno di cambiare la sua vita, ma non sempre questa determinazione iniziale basta a continuare il percorso.

Succede quindi che alcuni decidono di abbandonare perché non riescono più a seguire la dieta imposta dal dottor Nowzaradan, anche se è per il loro bene, e le situazioni famigliari difficili che molti devono vivere sicuramente non aiutano. Adesso le cose stanno per cambiare: proprio lui se n’è andato e il programma potrebbe invertire la rotta.

Vite al Limite gli dice addio

Non è la prima volta che un paziente del dottor Nowzaradan viene a mancare e ogni volta è sempre un colpo tremendo. L’ultimo caso è quello di Henry Foots, un uomo che si era voluto affidare alle cure del medico per poter stare meglio. Foots era arrivato nel programma che pesava 317 chili, una situazione davvero complessa. Seguendo le indicazioni del medico, era riuscito a perdere per 154 chili e si era potuto sottoporre all’operazione di bypass gastrico.

Poco dopo l’operazione però Foots se n’è andato. Al momento non sono chiare le motivazioni del decesso, perché la famiglia ha deciso di mantenere il massimo riserbo sull’accaduto, ma sembra che l’uomo abbia avuto un malore mentre guidava, poco dopo la fine delle registrazioni di una puntata a lui dedicata. La vicenda ha scosso i telespettatori e ovviamente anche il dottor Nowzaradan che aveva preso sotto la sua ala l’uomo ed era contento dei progressi che aveva fatto. Il lutto è stato davvero inaspettato e sicuramente d’ora in poi il programma non sarà più lo stesso.