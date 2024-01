Vite al limite, la paziente data per spacciata: adesso sembra Marilyn Monroe | Nessuno ci avrebbe scommesso

Una delle pazienti del dottor Nowzaradan con una storia davvero difficile è riuscita nel miracolo e adesso sembra Marilyn Monroe.

Chi segue Vite al limite sa bene che ci sono delle storie davvero da brividi che sarebbe meglio non ricordare. Nel programma finiscono tante persone che hanno alle spalle un passato devastante.

Alcune situazioni sono inimmaginabili, fatte di violenza e abusi perpetrati negli anni, senza che qualcuno intervenisse. Sono proprio queste situazioni che hanno portato i pazienti del dottor Nowzaradan a prendere peso all’inverosimile.

A volte queste storie finiscono bene: i pazienti capiscono che devono fare delle rinunce per tornare a vivere, invece in altri casi purtroppo gli epiloghi sono strazianti.

Tutti si ricorderanno di Amber Rachdi, una delle pazienti del medico, che ha seguito un percorso molto difficile che alla fine ha dato i suoi frutti. Guardare per credere.

La storia di Amber Rachdi a Vite al limite

Quella di Amber Rachdi è una storia molto triste. La ragazza ha partecipato al programma nel 2015, quando aveva 23 anni, e si è presentata dal dottor Nowzaradan che pesava quasi 300 kg. Amber ha raccontato che in alcuni periodi dell’anno, quando era particolarmente depressa, era arrivata persino a 310kg. La povera ragazza ha avuto questo problema sin da piccola: pensate che quando aveva 6 anni pesava già 70 kg.

Il motivo di questo peso incredibile è l’ansia: Amber soffre di ansia cronica da quando era piccola, ma non è mai stata aiutata a superarla. Per questo negli anni ha trovato consolazione nel cibo e non ha fatto altro che peggiorare la sua situazione, diventando totalmente dipendente dalle altre persone per muoversi o lavarsi. Ma la sua partecipazione al programma del dottor Nowzaradan ha cambiato tutto: oggi Amber è completamente diversa.

Una trasformazione assurda

Molti si sono chiesti che fine abbia fatto Amber, e noi vogliamo tranquillizzarvi: la donna oggi sembra un’altra persona e la sua vita è completamente cambiata. In una foto condivisa su Instagram, Amber si mostra in un vestito molto elegante, pronta ad uscire e con i capelli cotonati che la fanno sembrare Marilyn Monroe. Chi l’avrebbe mai detto che l’avremmo vista così bella e raggiante? Non c’è che dire: il suo percorso è riuscito alla perfezione.

Sono tanti gli utenti che dopo la sua partecipazione a Vite al limite hanno deciso di seguirla su Instagram per continuare insieme a lei il percorso di dimagrimento, e oggi i suoi fan non possono essere più felici di così. Amber è diventata un simbolo di rinascita e di grande forza, e rappresenta un esempio per molti. Morale della storia: mai arrendersi, neanche di fronte alle difficoltà più dure; gli sforzi alla fine ripagheranno alla grande.