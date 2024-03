Uomini e Donne in lutto, un tragico incidente l’ha stappata alla vita: il dolore di tutti è palpabile

Un tremendo incidente l’ha strappata alla vita, così la giovanissima ha lasciato questa terra, Uomini&Donne piange proprio lei.

Uomini&Donne è uno dei programmi più seguiti di Mediaset e il suo successo non si è mai affievolito negli anni. In onda dal 1996, ha visto sempre la conduzione dell’amata Maria De Filippi. Il programma, nato come talk show da Amici, si è evoluto e ha assunto un format completamente diverso, quello che oggi conosciamo tutti.

Nelle ultime puntate la situazione si è fatta molto “calda”, con Ida Platano che sembra essere a rischio di lasciare il trono. La tronista, pur avendo accettato le scuse di Pierpaolo, si è rifiutata di ballare con lui; l’uomo allora se m’è andato dallo studio.

Intanto Daniele, il nuovo tronista, ha cominciato il suo giro di conoscenze eliminando una corteggiatrice, continuando poi con altre esterne.

Nel frattempo però il programma ha dovuto fare i conti con una perdita terribile: un incidente ha strappato alla vita una giovanissima, e ora tutto lo studio piange.

Una perdita incredibile

Come chi segue il programma sa bene, le discussioni sono all’ordine del giorno e a volte degenerano in vere e proprie liti. Ida Platano è spesso al centro di queste polemiche, come dimostra la sua discussione con Pierpaolo ma anche l’incomprensione con Mario. Quando succedono certe cose, però, i protagonisti del programma riescono a mettere tutto da parte.

L’incidente che ha colpito uno dei volti più noti del programma ha gettato tutti nello sconforto e ora Uomini&Donne deve affrontare un lutto terribile dal quale sarà difficile riprendersi. Purtroppo se n’è andata un’anima giovanissima per un brutto scherzo del destino.

Lutto a Uomini&Donne

Il lutto che ha colpito uomini e donne ha scosso profondamente anche il pubblico a casa, e non poteva essere altrimenti. Molti si ricorderanno Annabella Prisco, influencer di Avellino che aveva partecipato al programma per corteggiare Riccardo Guarnieri. La donna era entrata subito nel cuore di tutti e per questo molti hanno deciso di seguirla sui suoi profili social, dove condivide gran parte della sua vita. Purtroppo Annabella è stata coinvolta in un terribile incidente che le ha portato via una persona molto importante: sua sorella di appena 17 anni.

Le due sorelle erano insieme in auto quando il mezzo si è schiantato contro un’altra macchina, ribaltandosi. L’influencer è stata portata in ospedale e da subito le sue condizioni sono apparse stabili, ma purtroppo per la sorellina non c’è stato nulla da fare. Annabella ricorda spesso sua sorella nei suoi post e le dedica sempre pensieri molto dolci. L’intero cast di Uomini&Donne, compresa Maria De Filippi, si è stretto attorno alla donna per dimostrarle tutto il suo supporto.