Ferragnez, i bambini non si toccano: parte la diffida per Chiara, ma scoppia la guerra | Corona sgancia la bomba

Si sta trasformando in quello che nessuno vorrebbe, la separazione dei Ferragnez ha sempre più l’aspetto di una guerra.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, celebre coppia mediatica che ha tenuto incollati milioni di fan per anni, sembra giunta al capolinea. Ciò che iniziò come un racconto di amore e successo, si è trasformato in una discesa agli inferi caratterizzata da colpi bassi e conflitti legali che stanno scuotendo il mondo dei social media.

Fedez e Chiara Ferragni sono stati l’incarnazione stessa della coppia “power”, unendo le forze dei rispettivi mondi dell’intrattenimento e della moda per creare un’imperdibile sinergia mediatica. Le loro nozze, seguite passo dopo passo sui social, hanno attirato l’attenzione di fan e media da tutto il mondo, alimentando un vero e proprio fenomeno di culto intorno alla loro storia d’amore.

Tuttavia, dietro i riflettori scintillanti, si celavano tensioni e contrasti che hanno minato la solidità della loro relazione. Diversi colpi bassi e screzi pubblici stanno segnando il loro cammino verso un sempre più imminente divorzio, portando alla fine inevitabile di un legame che sembrava indissolubile.

La situazione è precipitata nel caos quando è emerso che i legali di Fedez hanno inviato diffide per vietare l’utilizzo e lo strumentalizzazione dei figli sui social media. Situazione a dir poco paradossale se teniamo che conto che la base della loro stessa fama deriva dal racconto della loro vita familiare e di conseguenza dei loro figli.

Il compleanno di Leone

Proprio, la festa di compleanno del primogenito, il piccolo Leone, che ha compiuto sei anni, è stata il punto di rottura: per la prima volta, Chiara Ferragni ha scelto di mostrare sui suoi social i volti dei bambini solo di spalle, come mai fatto prima. Una decisione assurda che ha provocato scalpore e tanti interrogativi tra i fan.

Intanto, sembra che non solo Fedez si è reso protagonista di un’azione legale contro sua moglie. Le diffide legali sono state lanciate su più fronti: da una parte, Fedez ha impedito a Chiara di mostrare i figli sui social, in televisione e sui giornali, mentre dall’altra, la Ferragni ha vietato al rapper milanese di parlare di lei durante la sua ospitata nel programma di Francesca Fagnani.

Una situazione fuori dal comune

Una situazione veramente fuori dal comune: una coppia che ha sempre condiviso ogni dettaglio della propria vita privata, perfino il momento in cui i loro stessi figli sono nati ora si trova sul terreno di guerra proprio in riferimento all’uso dell’immagine dei bambini. Questo conflitto assume contorni ancora più drammatici alla luce di un imminente decreto-legge che potrebbe vietare a chiunque di mostrare minori sui social media, proprio per proteggere la loro privacy e il loro futuro.

Fedez, forse prevedendo l’evolversi della situazione e le possibili implicazioni legali, ha già agito di anticipo, cercando di prevenire qualsiasi azione contro di lui. La loro storia, una volta glorificata come esempio di amore e successo, si è trasformata in un dramma mediatico dal finale incerto, lasciando i fan a chiedersi cosa riserverà il futuro per questa coppia una volta tanto ammirata e osannata sui social media.