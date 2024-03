Fedez a Belve, “Bambinone immaturo e tanto stupido”: la registrazione dell’intervista clamorosa

Fedez ha scelto Belve e lo sgabello bollente della Fagnani per parlare in televisione, ma quello che ne esce è già un caso mediatico.

L’argomento scottante di questi ultimi mesi è senza dubbio la faccenda Chiara Ferragni e Fedez e la loro presunta crisi. Adesso è Fedez a voler dire la sua e ha scelto come valvola di sfogo Belve, un programma condotto da Francesca Fagnani dove le domande non sono comode ed accondiscendenti come quelle di Fabio Fazio.

Già, perché il 3 marzo scorso la Ferragni aveva deciso di raccontare la storia dal suo punto di vista nel salotto di Fazio ma, come ben sappiamo, le sue modalità sono molto lontane da quelle dirette e senza troppi giri di parole usate dalle Fagnani. L’intervista di Fedez ha dei caratteri schietti e diretti e potrebbe svelare dettagli inediti.

La registrazione dell’intervista a Fedez fatta a Belve ha toni clamorosi ed è già diventata un caso mediatico di cui tutti parlano. I seguaci dei Ferragnez non si spiegano perché piuttosto che pensare ai loro figli e alla loro famiglia vadano in giro per i salotti televisivi a raccontare cose che, molto spesso, confondono anche le idee dei fan per non dire troppo.

Riguardo all’intervista dalla Fagnani bisogna sottolineare che non è stata ancora girata ma che nell’esatto istante in cui la notizia della sua futura avvenuta è stata resa nota, tutti ne hanno cominciato a parlare. Nemmeno il tempo che Fedez viene trivellato dalle domande scomode e pungenti della giornalista che già il mondo del web si è scatenato.

Fan o ex fan

Il popolo del web ha sempre sostenuto la coppia Chiara Ferragni-Fedez, ma in questi ultimi mesi dettagli da diversi scandali e numerosi interventi poco sentimentali da parte di uno e dell’altra, i fan hanno iniziato a mollare la presa su Chiara e Fedez e a cominciare a stancarsi delle loro vicende.

Infatti, sulla pagina Instagram del settimanale Oggi che ha annunciato l’intervista di Fedez a Belve si possono leggere i numerosi commenti degli utenti web stufi di sentir parlare dei Ferragnez e preoccupati soprattutto per l’incolumità dei loro figli. Inoltre, ci sono diverse speculazioni che girano a proposito di questa imminente intervista di Fedez.

L’intervista, un copia e incolla fatto male

La maggior parte degli utenti crede fermamente che questo iter di interviste, prima la Ferragni da Fazio e adesso Fedez dalla Fagnani, sia una sorta di copione studiato a tavolino per salvarsi la reputazione. Un utente ha commentato la notizia così: “Tutto pianificato devono salvare la loro holding spa”, mentre un altro ha scritto: “Ormai siamo alla mercificazione di qualsiasi cosa”.

Insomma, leggendo i commenti postati si può facilmente dedurre che la maggior parte dei fan (o ex fan) crede che queste mosse siano tutti diversivi per distogliere l’attenzione dai loro errori e che la separazione è ormai un altro modo per far parlare di sé. Non vediamo l’ora di scoprire che cosa racconterà Fedez a Belve, sperando che dica qualcosa di più rispetto alle parole di Chiara da Fazio.