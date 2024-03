Oppenheimer, finalmente arriva in televisione: ecco dove e quando vedremo il film vincitore degli Oscar 2024

Finalmente Oppenheimer arriva in televisione e abbiamo anche la data di uscita, ecco dove potremo vedere il vincitore degli Oscar 2024.

Se non avete avuto modo di guardare nelle sale cinematografiche il film che ha sbancato agli Oscar 2024 non temete: finalmente Oppenheimer arriverà anche nel piccolo schermo. I fanatici del cinema, ma anche solo i curiosi, potranno guardare Oppenheimer in televisione molto presto e capiranno perché ha vinto molte statuette degli Oscar.

Adesso sappiamo esattamente quando il film sbarcherà anche nel piccolo schermo e potremmo gustarci il vincitore di ben sette premi Oscar. La pellicola, infatti, è riuscita ad aggiudicarsi l’Oscar per la migliore regia, per il miglior film dell’anno, per il miglior attore protagonista e non protagonista, per il miglior montaggio, per la miglior colonna sonora e per la miglior fotografia.

Insomma, il film diretto da Christopher Nolan ha fatto incetta di statuette agli Oscar 2024 e finalmente sarà disponibile anche tv molto presto. Il biopic racconta la storia del fisico nucleare americano Robert J Oppenheimer che, assieme ad altri scienziati, negli anni ’40 faceva parte del Progetto Manhattan per creare la bomba atomica.

Un film che mette in luce i vari passaggi eseguiti da questo gruppo di scienziati dettati dalla voglia di creare qualcosa che potesse risultare fatale per i nemici. La pellicola è stata egregiamente diretta da Nolan e la Academy ha dimostrato il suo consenso premiando il biopic con ben sette statuette. Adesso potremmo goderci lo spettacolo anche comodamente dal divano di casa nostra.

Oppenheimer in tv

L’attore protagonista che ha vinto l’Oscar, Cillian Murphy, e quello non protagonista (premiato sempre con l’Oscar) Robert Downey Junior faranno il loro ingresso nelle nostre case tra poco tempo, dato che finalmente abbiamo una data di uscita della pellicola anche per la tv. Un appuntamento da non perdere assolutamente per poter guardare il biopic uscito al cinema il 23 agosto 2023 che ha conquistato gli Oscar 2024.

Una pellicola storica e drammatica che ha ricevuto moltissime critiche positive tanto da tramutarle in ben sette premi Oscar. Molto presto potremmo guardarlo in tv perché dal prossimo 29 aprile sarà disponibile anche nel piccolo schermo. Tuttavia, per poterlo guardare bisogna disporre di un determinato dispositivo.

Non solo Oppenheimer in tv

Nello specifico, Oppenheimer sbarcherà sì in televisione dal prossimo 29 aprile ma lo farà attraverso le piattaforme streaming di Sky e Now Tv. Infatti, contemporaneamente sui canali Sky dedicati al grande cinema e sulla piattaforma streaming Now Tv Oppenheimer sarà disponibile dal 29 aprile 2024.

Inoltre, il biopic non sarà di certo l’unico film da Oscar che potrà essere guardato comodamente dal divano di casa vostra. Infatti, il 22 aprile arriverà sia su Sky che su Now Tv anche il film Barbie, campione di incassi del 2023 diretto da Greta Gerwig che ci racconta la vita tipica della famosissima bambola e di come quest’ultima sia del tutto stravolta. Insomma, ci aspetta una stagione cinefila ricca di contenuti.