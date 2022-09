Alberto Matano, “Una malattia genetica rara” il messaggio drammatico che commuove tutti

Durante la trasmissione La Vita in Diretta Alberto Matano si è lasciato andare a un messaggio davvero profondo e commovente diretto al pubblico.

Alberto Matano è arrivato sulla vetta dei conduttori televisivi italiani di maggior successo nel nostro Paese, il suo modo di comunicare e la sua voglia di dare sempre un intrattenimento di alta qualità, ponendo l’attenzione su temi molto vicini all’attualità e alla cronaca, sono stati profondamente apprezzati dai telespettatori, che infatti seguono i suoi programmi con dedizione.

In questi lunghi anni, dopo aver militato come volto in prima serata del TG1, uno dei telegiornali di punta italiani, ha deciso di lasciare quella strada per dedicarsi a un tipo di televisione più leggera, senza mai perdere il suo imprinting da giornalista di alto livello.

È stata grande la gioia quando ha preso le redini del programma di grande successo La Vita in Diretta, dandogli una ventata di freschezza e professionalità che hanno restituito ottimi risultati. Proprio poco tempo fa, durante una diretta il famoso conduttore ha la lasciato tutti senza parole per il commovente messaggio

Negli anni in molti avrebbero scommesso che proprio Matano avrebbe deciso di dedicarsi alla politica, proprio per il suo profondo amore per l’attualità, l’argomento e la voglia di lanciare messaggi importanti che possano smuovere le coscienze, ma proprio lui ha dichiarato che non sarebbe mai stata una strada che avrebbe preso per via di sua madre che apparteneva a un partito politico.

Lo stesso racconta, “Mia madre faceva politica, era una delle leader dell’Udc in Calabria e aveva un incarico non parlamentare ma nel partito nazionale. Quando te ne vai di casa a diciotto anni e appartieni a una famiglia che nella tua città è abbastanza conosciuta, lo fai perché non vuoi una vita semplice. Ho voluto fare la mia strada”.

Infatti di strada ne ha fatta Alberto dimostrando di essersi guadagnato e più che meritato il posto in cui si trova, tra i migliori personaggi dello spettacolo attualmente in circolazione. Proprio durante una delle ultime puntate di La vita in diretta ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole chiudendo la trasmissione con un messaggio importante che non è passato inosservato.

Il commovente messaggio di Alberto Matano in diretta

Il conduttore, durante la puntata di La Vita in diretta, proprio mentre si andava in chiusura prima di lasciare la linea a Reazione a Catena, ha deciso di lanciare un drammatico messaggio, un grido d’aiuto che può essere un ancora di salvataggio per molte persone, il presentatore si è esposto per chiedere ai telespettatori un piccolo gesto che più salvare molte vite grazie a un’iniziativa benefica.

Così dice, “Oggi, essendo venerdì, ho un messaggio da darvi a cui tengo davvero tanto. Come sapete la SMA è una malattia genetica rara che fa perdere progressivamente ai bambini le capacità motorie. C’è un piccolo gesto che potete fare per aiutare i bambini che sono affetti da questo male. Come dico sempre, un piccolo gesto può fare tanto, so che lo farete, perciò vi ringrazio”.

Infine, Alberto ha chiuso la puntata spronando il suo affezionato pubblico a fare un gesto importante e solidale, donando attraverso l’invio di un sms dal cellulare 2€ al numero 45585 per sostenere la ricerca per combattere la SMA.