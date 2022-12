Principe William: è ufficiale, non sarà più padre. La drastica situazione. Ecco cosa succede

La notizia travolge la Royal Family e riguarda la paternità di William: è ufficiale, lui non sarà più papà.

Dopo aver donato tre eredi alla corona inglese (Charlotte, George e Louis), William ha annunciato ufficialmente di non voler diventare più papà. Una decisione drastica che ha preso alla sprovvista i sudditi. In molti, infatti, speravano che Kate e William in futuro dessero un ulteriore erede al regno, dato che entrambi sono ancora giovani e affiatati.

Davanti a questa strana notizia molti si sono domandati che cosa ci sia sotto: il dubbio è che il principe stia nascondendo qualcosa. Forse, le cose tra i due non procedono più bene come un tempo?

É noto a tutti che ultimamente Kate stia piuttosto male: è dimagrita moltissimo – arrivando a pesare solo 43 Kg -, durante le sue uscite pubbliche appare spenta e in più sembra essere sotto cura da uno psicologo.

Nonostante gli anni passano, i sudditi inglesi sperano ancora in un nuova maternità di Kate Middleton. La principessa del Galles si è sempre mostrata propensa a diventare mamma, infatti ha dato alla luce tre splendidi eredi che occuperanno post di spessore nella monarchia inglese.

Secondo quanto emerge dai tabloid inglesi, lei starebbe pensando di intraprendere una nuova gravidanza, ma lui avrebbe messo un punto alla questione paternità.

I due avrebbero pareri discordanti, forse anche per via dei numeri impegni pubblici e responsabilità che li hanno travolti da quando è dipartita la Regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre.

“Kate ha parlato di volere un altro bambino per un po’ di tempo”, racconta in esclusiva un insider alla testata giornalistica Us Weekly. “Ha sempre desiderato quattro figli, e mentre William era inizialmente felice con tre, è riuscita a convincerlo”.

La notizia sta facendo il giro del mondo, e le persone si chiedono come mai William sia così restio dal diventare nuovamente papà. Infatti, ormai i tre principini George, Charlotte e Louis sono diventati autonomi, e in famiglia ci sarebbe sicuramente spazio per un altro figlio.

La drastica decisione

Ricordiamo che Kate durante un evento pubblico di febbraio aveva sottolineato quanto fosse forte e potente il suo senso di maternità: “William si preoccupa sempre che io incontri bambini sotto 1 anno. Torno a casa dicendo: ‘Facciamone un altro’”. E William, scherzando, aveva risposto al giornalista: “Non dare più idee a mia moglie!”.