L’ex di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic senza freni! Confessioni scioccanti, ecco cosa fa

Rita Rusic è un ex modella e personaggio televisivo italiano. Famosa anche per il suo matrimonio con il celebre produttore Vittorio Cecchi Gori, la Rusic ora ha cambiato mestiere. Ecco cosa fa!

Rita Rusic è una produttrice cinematografica, attrice ed ex modella croata naturalizzata italiana. La donna vive in Italia dall’età di 4 anni, quando dalla Jugoslavia si è trasferita con la sua famiglia in un campo profughi in Campania, a Capua in provincia di Caserta.

La Rusic ha iniziato la sua carriera come modella posando per la rivista “Postalmarket” ma la sua carriera vera e proprio inizia quando viene scoperta da niente di meno che Adriano Celentano il quale le propose di recitare nel film “Asso”.

Rita, in seguito, ha trovato la fortuna anche grazie al ruolo rifiutato da Eleonora Giorgi nel lungometraggio “Attila Flagello di Dio”. Ma è quando negli anni ’80 incontra il produttore cinematografico Cecchi Gori che le cose cambiano notevolmente. I due si sono sposati nel 1983 e sono stati insieme per diciassette anni e dal produttore ha avuto due figli.

I due insieme hanno prodotto moltissimi film di successo tra cui La Vita è Bella di Benigni, film che ha vinto l’Oscar nel 2001. In seguito alla rottura con Cecchi Gori la Rusic ha iniziato a partecipare a diversi programmi televisivi come Ballando con le Stelle e il Grande Fratello nel 2020.

La donna ha rilasciato un’intervista di recente al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua relazione con Vittorio Cecchi Gori, della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Le sue rivelazioni hanno lasciato tutti davvero di stucco.

L’intervista di Rita Rusic

Al Corriere della Sera la produttrice ha risposto ad alcune domande sul suo ex marito. Ecco cosa ha confessato: “Ho capito che aveva iniziato a soffrire la mia intraprendenza. Quando facevano i complimenti a me, lui soffriva. Era più bravo di me come imprenditore, io mi ritengo una produttrice cinematografica migliore”. E oggi? “Oggi sto con un ragazzo di 32 anni. Cerco di non arrendermi agli anni che passano, anche se penso spesso a quanti ‘buoni’ ne ho ancora”.

In merito invece al suo lavoro attuale la donna ha rivelato : “Ho aperto un concept store a Miami insieme a una socia. È roba sofisticata e di successo, si chiama Violet & Grace. Tornare in Italia? Sì, penso di aprirne uno a Roma. Poi ho raccolto molte storie da produrre per cinema e serie tv. Credo che presto ne raccoglierò i frutti”.

Riguardo alla situazione economica ereditata da lei e dai suoi figli ha affermato: “Ho preso zero, neanche una casa. Ci sono voluti 17 anni per divorziare. Quando si è conclusa la pratica tutte le sue società erano fallite, lui era stato arrestato. I miei figli non hanno ereditato neanche un garage dal padre”.