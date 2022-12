Re Carlo cambia il menu reale per Natale. Ecco cosa ha combinato!

Il Natale 2022 è alle porte anche per la famiglia reale inglese. Come da tradizione si organizzerà il classico pranzo il giorno 25 dicembre. C’è qualcosa che Re Carlo ha cambiato drasticamente per quest’anno. Vediamo quale decisione ha preso il Re.

Questo Natale per la famiglia reale inglese ha un sapore completamente diverso. Dopo la morte della Regina Elisabetta, infatti, la Royal Family non sarà più come prima e tutti i membri reali dovranno abituarsi alla mancanza di una presenza importantissima durante queste festività.

In aggiunta, la coppia ribelle Harry e Meghna passeranno il Natale nuovamente lontani dalla famiglia di lui preferendo restare in America con i loro piccoli. Intanto, tutti siamo in attesa del prossimo documentario su Netflix che riguarderà i difficilissimi rapporti tra Harry e Meghan con i Windsor che segnerà un definitivo punto di non ritorno per l’unione della famiglia reale inglese.

A far fronte ad una serie di difficoltà c’è Re Carlo che raccoglie un’eredità davvero pesante, quella della Regina la quale ha guidato il suo popolo per ben settanta anni di regno con grande sicurezza e tenacia. Purtroppo, la donna venuta a mancare l’otto di settembre a 96 anni farà sentire la sua assenza non solo a tutta la sua famiglia ma al mondo intero.

La cena di Natale, in verità, sarà molto diversa rispetto a quelle precedenti anche però per un’altra motivazione: Re Carlo ha deciso di eliminare un piatto storico dal menu con grandissimo stupore di tutti. Vediamo di cosa si tratta e le motivazioni di questo gesto.

Il menu modificato da Carlo

Queste festività saranno molto particolari per tutta la royal family come anche spiegato da Jennie Bond, esperta reale, a Ok! Magazine: “Sarà un periodo carico di nostalgia e una certa dose di tristezza. Ci sarà a tavola un posto vuoto dove un tempo sedeva la regina. Si terrà il tradizionale raduno di famiglia a Sandringham ma sentiranno tutti la mancanza della sovrana. È sempre struggente quando trascorri il primo Natale dalla scomparsa di una persona amata. Così come succede in ogni altra famiglia, naturalmente sarà qualcosa di diverso dai precedenti”.

Inoltre, pare che Re Carlo per assecondare le sue inclinazioni ambientaliste e animaliste abbia eliminato dal menu principale il foie gras. Questa pietanza, infatti, secondo gli esperti e la comunità scientifica è considerata: “un simbolo di alimentazione insostenibile oltre che immorale”.

Una volta scoperto le modalità di preparazione del foie gras Re Carlo avrebbe deciso di non inserirlo nella cena di Natale tenendo conto che lui stesso non consuma il fegato ingrassato d’oca o di anatra da ben dieci anni.

Una decisione che va contro la tradizione ma che guarda all’esterno con spirito di modernità.