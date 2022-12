Clizia Incorvaia furiosa, procede per vie legali: “Devo preservare l’onore della mia famiglia” | volano querele

Clizia Incorvaia al centro dell’attenzione mediatica, la ex concorrente del Grande Fratello Vip procede per vie legali. Ecco cosa sta succedendo.

Anche se non è una concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip – programma condotto da Alfonso Signorini – Clizia Incorvaia è finita al centro di un processo mediatico senza precedenti.

La sorella Micol, infatti, attuale gieffina, sta facendo parlare molto di sé e grazie al suo caratterino è stata in grado di conquistare in poche settimane il pubblico a casa e in studio.

La sorella Clizia è stata una concorrente del GF Vip proprio durante la scorsa edizione: nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore in Paolo Ciavarro, con cui ha avuto anche un figlio.

Insomma, le cose per lei dentro la casa sono andate davvero bene e si è guadagnata un posto nel cuore di molti italiani, affezionati alla storia d’amore con il figlio di Eleonora Giorgi.

Ma tornando al percorso di Micol Incorvaia, attuale gieffina, possiamo dire che dal primo momento in cui ha varcato la porta rossa, la concorrente ha creato delle dinamiche in casa.

Sin da subito è stata classificata come antipaticaa da Antonella Fiordelisi. Tra le due non scorre certo buon sangue e il motivo risiede nel legame con Edoardo Donnamaria. Lui e Micol, infatti, hanno subito stretto un profondo legame che ha dato fastidio a molti, tra cui Antonella Fiordelisi.

Nei primi giorni nella casa la compagna di Paolo Ciavarro si è fatta da parte, permettendo alla sorella di fare il suo percorso in autonomia e vivere la sua esperienza senza pressioni esterne.

Nonostante i buoni propositi, è stata costretta ad intervenire per difendere la sorella: la settimana scorsa, infatti, si è presentata nel giardino della casa per rimproverare Patrizia Rossetti e Wilma Goich per le parole riservate a Micol. Le due infatti avevano usato frasi molto offensive nei suoi confronti.

Se si pensava che il ciclone Clizia Incorvaia avesse fatto il suo lavoro, in queste ore si è tornato a parlare di lei, che avrebbe annunciando azioni legali.

Questa volta, però, nel mirino di Clizia non sarebbero finiti i concorrenti del GF Vip 7. La compagna di Paolo Ciavarro ha spiegato tutto sui social con queste parole:

“Ciao ragazzi è il momento di alcune riflessioni della domenica. Non mi piace come in tanti stiano strumentalizzando e scrivendo cose assurde. […] Poi bisogna ridimensionare tutto perché il GF Vip è un gioco.

In ogni caso sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite e buon cuore, dando un esempio di donna stupenda che in tv mancava. Quindi forza Micol e sono felice così perché so come finirà. E aggiungo come diceva mio nonno, che l’ignoranza è una brutta bestia.

Volevo dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia, per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni. In ogni caso sono felice e orgogliosa di Micol”.